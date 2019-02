“Guardo buen recuerdo del Tenerife, pero el sábado lo que quiero es ganar”

Jairo Izquierdo afronta el partido de este fin de semana de nuevo disponible para Álvaro Cervera después de cumplir los dos encuentros de sanción que le impusieron por su expulsión con roja directa contra el Mallorca. El extremo zurdo prefiere dejar atrás aquello y centrarse en el futuro, aunque admite haber aprendido la lección.

“He visto la jugada varias veces y tengo que reconocer que es un error que cometo. No me queda otra que tomar nota para que no se repita. ¿Injusto el castigo? Ya pasó. Se tomó la decisión que se tomó y no hay que darle mayor importancia”.

Los entrenos de la semana sabiéndose recuperado para la causa otorgan un extra de entusiasmo, máxime tras el triunfo logrado en Alcorcón. “Es verdad que todos trabajamos con un el puntito de alegría que dan las victorias”.

En su caso en concreto, Jairo se ejercita siendo consciente de que no tendrá precisamente fácil recuperar la titularidad. “Entreno a diario con la idea de ponérselo difícil al míster. Mi intención es sumar. Todos queremos jugar. Es cierto que Machís lo ha hecho muy bien y además marcando goles. Si puedo aportar, bien; si no, lo haré esperando mi oportunidad en el banquillo”.

Prefiere no pronunciarse sobre la posibilidad de actuar en una demarcación diferente a la que ha estado ocupando, pegado a la banda. “El míster es quien decide y la alineación que pondrá será la que mejor vea”.

Sí se moja al referirse a los refuerzos del mercado de invierno. “Creo que la gente que ha llegado está sumando. Al final son gente alegre y buena que también va a aportar, dando nivel. Tanto los que ya han podido jugar como los que no, todos están haciendo lo posible por el bien del equipo”.

El sábado aguarda el Tenerife, un viejo conocido del futbolista canario. “Guardo buenos recuerdos porque salí de allí, aunque me queda la espina de que no supe o no pude rendir como hubiera deseado. Creo lógico tenerle cierto cariño porque salgo del filial, pero más allá de eso lo que quiero es ganar y sumar los tres puntos”.

¿Cuál puede ser la clave para encadenar un segundo triunfo seguido después de poner fin a una mala racha de cinco jornadas sin ganar? “En casa somos bastante fiables, apretamos bastante, hay que hacer las cosas poco a poco, hacer caso al míster, que conoce al rival. Así seguro que tendremos nuestras posibilidades”.