El mensaje de Arteaga a su ex compañero Sergio

Moisés Arteaga fue una de las primeras personas que ensalzó la figura de Sergio González, cuando el Cádiz CF entendió que era el momento de poner punto y final al largo e intenso ciclo de Álvaro Cervera. El recordado extremo del Cádiz CF, Espanyol -equipo en el que levantó una Copa del Rey junto a Sergio- y Rayo Vallecano, entre sus equipos profesionales, dijo en una entrevista a Diario de Cádiz que Sergio era "el entrenador ideal para el Cádiz". Y no se equivocó.

Desde su papel como entrenador del Europa FC de Gibraltar, con el que se encuentra inmerso en la Conference League, el gaditano está feliz por el Cádiz CF y por Sergio. "Estoy seguro que si llega antes se hubiera solventado la papeleta con antelación", apunta al referirse a la agónica salvación en la última jornada. "Debió llegar antes porque se necesitaba un cambio de filosofía de juego; los jugadores estaban muy atados de pies y brazos". Arteaga fue notando la influencia de su ex compañero en el Espanyol. "El equipo fue dando otra imagen y a pesar de que tenía una forma de defender muy inculcada, con su llegada se aportó mucho más en ataque", relata.

El inolvidable jugador del Cádiz CF y su cantera mira ahora al pasado mes de enero con la dificultad de la labor que Sergio tenía por delante. "Todos nos teníamos lo peor. La gente tuvo cierto pesimismo pero el equipo pensaba lo contrario porque estaba dando otra imagen. No hay que olvidar que en la penúltima jornada se le pudo ganar al Real Madrid. Aquel empate era bueno y ayudó a una permanencia justa".

"Sergio tiene proyección, es joven y va con las ideas muy claras; con gente que marque la diferencia se puede soñar"

¿Qué capacidad tendrá el entrenador en el nuevo proyecto? Arteaga entiende que "va a depender de esos refuerzos que hacen falta porque la apuesta deportiva está ahí". "Sergio tiene proyección, es joven y va con las ideas muy claras. No hablaremos de cotas altas, pero con gente que marque la diferencia se puede soñar. Con eso se puede aspirar a más. Y no olvidemos que el respaldo de la afición está siempre, existe y existirá".

Un análisis por línea le lleva a decir que en el ataque hay mucha tela por cortar. "El gol es clave. Si el Cádiz se refuerza bien, con gente de calidad... ese gol puede dar muchas alegrías. Además, hay que tener en cuenta que el cambio de entrenador soltó a gente que con Sergio han dado un rendimiento alto. Para tener ese gol y ese jugador que lidere hay que gastarse dinero; es la realidad del fútbol", agregando que "ahí tenemos a uno con calidad como Negredo, que sigue haciendo goles con la edad que tiene". "Tiene ese olfato de gol que se precisa".

La jornada de la permanencia pilló a Arteaga camino de Chiclana a Algeciras, donde tiene ahora su lugar de residencia mientras entrena al Europa FC. "Me pilló en el coche y lo seguí por la radio con unos nervios enormes. Los minutos finales con el Granada apretando fueron tremendo", y añade que le recordó a salvaciones milagrosas de los 80 y 90. "Es verdad que me recordó a aquellos años de mi etapa. Había veces que apagaba la radio porque no podía con los nervios. Y antes del partido escuché en una emisora a Carmelo -ex cadista- asegurando que el Cádiz se salvaba. ¡Qué grande!".