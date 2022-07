Fichajes Cádiz CF: La Real confirma la llegada de Zaldua

El segundo fichaje del Cádiz CF es ya un hecho consumado y es, como era de esperar, Joseba Zaldua. La Real Sociedad, que es el equipo de procedencia del zaguero ha confirmado la marcha de su jugador a la capital gaditana. La noticia la ha dado el presidente del club donostiarra, Jokin Aperribay, durante la presentación de Mohamed-Ali Cho como nuevo futbolista realista. "Ya había un acuerdo con el Cádiz", dijo este viernes el máximo dirigente.

Zaldua tiene todo cerrado en el aspecto más personal para recalar en las próximas horas en el club cadista, al que se unirá profesionalmente hablando el próximo lunes una vez que pase los pertinentes reconocimientos médicos. El nuevo zaguero del Cádiz CF llega para una posición de la que salió Carlos Akapo -finalización de contrato- y en la que sigue en la plantilla Iza Carcelén.

El zaguero diestro de la Real Sociedad tenía abierta desde hace algún tiempo la puerta de salida de su equipo porque para ese puesto cuenta con Gorosabel y el emergente Álex Sola, que sube del filial para ponerse a las órdenes de Imanol Alguacil.

Zaldua, que acaba de cumplir 30 años (el pasado 24 de junio), acumula experiencia de sobra en la élite. Ha disputado 182 partidos de Liga en Primera División y 15 de la Liga Europa.

Zaldua se formó en la prolífica cantera de la Real Sociedad y lleva nueve temporadas seguidas en Primera, todas en el cuadro donostiarra salvo la 2017/18 en la que militó cedido en el Leganés.

¡La @RealSociedad le da la vuelta al partido con el primer gol de Zaldua en #LaLigaSantander! 🔥💙#RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/WQCIa0BerV — LaLiga (@LaLiga) May 12, 2019

El lateral vasco contaba con un año más de contrato con su equipo, aunque no han existidos problemas para la rescisión para conseguir la carta de libertad dado que no contaban con él. No han surgido problemas y, como ha confirmado este viernes el presidente realista, Zaldua se vincula con la entidad cadista para las próximas tres campaña.

De entrada es un refuerzo muy interesante a tenor de sus números en San Sebastián y el poso que tiene para dar el mejor nivel en la máxima categoría, que es algo que se venía reclamando en el primer equipo del Cádiz CF desde la etapa final de Álvaro Cervera.