Sergio y su cercanía con Arzamendia en un verano difícil

La pretemporada irá sirviendo situaciones de todo tipo en el Cádiz CF y una de ellas tiene como protagonista a Santiago Arzamendia. Es sabido por todos que el jugador tiene en mente desde el curso pasado un cambio de aires en busca de una mayor cantidad de minutos. El intocable Pacha Espino fue fijo primero para Álvaro Cervera y después para Sergio González, lo que es, a día de hoy, un obstáculo difícil de superar.

El arranque de la temporada muestra estampas que tienen un fondo importante cuando se sabe lo que está pasando. Las primeras sesiones han dejado la cercanía del entrenador con Arzamendia, charla e incluso ánimos para que el paraguayo tenga toda la ilusión en el proyecto que acaba de empezar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pacha Espino tiene un gran cartel para otros equipos y desde el Cádiz CF no se esconde la predisposición a una venta siempre que las condiciones sean las adecuadas.

Como es una posibilidad firme que el uruguayo pueda salir, desde el club tratan de cambiar los pensamientos de Arzamendia para que sea uno más de la plantilla. El Cádiz CF hizo hace un año una apuesta importante para conseguir el fichaje del zaguero, por el que pagó a Cerro Porteño una cantidad que ronda los dos millones de euros. Fueron varios los equipos que pusieron sus ojos en el internacional, si bien al final desde el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) se logró llevar la operación a buen puerto.

Sergio sabe lo que sucede alrededor de su futbolista y que éste se prepara en la recién estrenada pretemporada en un mar de dudas por lo que quiere pero que no parece que vaya a llegar. Esa empatía es muy importante para el entrenador con todos los integrantes de su plantilla, de ahí a que se le haya visto de forma evidente con el paraguayo.

La cuestión es que al otro lado del 'charco', el Independiente está muy atento a lo que suceda con el lateral izquierdo. Arzamendia no ocultaba hace algunas semanas que le agradaría acudir al proyecto del histórico conjunto argentino. "Hay algo con Independiente. Me parece un gran club y les di el ok porque me gustaría jugar ahí", avanzaba el aún defensa del Cádiz CF.

Arzamendia tiene el convencimiento de que lo que debe crecer para ser aún mejor jugador no es posible en el conjunto gaditano. Le faltan minutos de amarillo y, para muestra, lo sucedido en la última campaña con 732 minutos repartidos en 17 encuentros (sólo ocho titularidades) entre Liga y Copa del Rey.

Y es que hace un año el Cádiz CF realizó una inversión con el fichaje de este futbolista, propiedad de Cerro Porteño, y que era deseo de algunos clubes europeos. El club que preside Vizcaíno abonó casi dos millones de euros y firmó al zaguero por cuatro temporadas. Su salida en el actual mercado veraniego sólo sería posible a través de una cesión, ya que la entidad no quiere perder la propiedad del futbolista. Pero todo ello con el futuro de Pacha Espino aún en el aire aunque tenga contrato con los amarillos.