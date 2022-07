Lola Olmo ya toma cartas en el asunto del escándalo del Cádiz CF femenino

Lola Olmo, la nueva directiva deportiva del Cádiz CF femenino, ha hablado de la faceta en la que se va a estrenar en la entidad amarilla. Y lo hace con un problema grave muy fresco que ha sido la carta de presentación que se ha encontrado, la acusación de maltrato psicológico por parte de dos jugadores al entrenador Emilio Soler. La nueva dirigente de los conjuntos femeninos deja de manera clara su línea de trabajo en lo deportivo en las cuestiones espinosas como la que actualmente afectan a las amarillas.

De entrada, Lola Olmo repasa su trayectoria. "Empecé en la temporada 2007-2008, he estado vinculada al Grupo de Empresas Bazán, al San Fernando CD, luego me incorporé a la Federación Gaditana y a la Federación Andaluza, estando tanto en una como en otra como seleccionadora. En la gaditana, además, he estado como delegada del fútbol femenino hasta la temporada pasada. En la Federación Andaluza he sido miembro del Comité de fútbol femenino. En el aspecto de recuperación de lesiones y fisioterapia he estado en el Conil CF, en el Chiclana CF, en el San Fernando CD en las categorías base".

Tiene a su espalda el gran logro de ser la primera mujer de la provincia en obtener el título de entrenadora nacional. "Era un gran reto. Empecé en el 2008, con el curso de entrenador nivel 1, nivel 2 y luego nivel 3, que es el nacional. Era todo un reto porque era la primera mujer que lo conseguía. Era una meta que me propuse cuando empecé, y lo llegué a conseguir", recuerda.

Los motivos que le llevan al proyecto del Cádiz CF. "Mi hija cumple cuatro meses, entonces el año pasado el embarazo fue un poco complicado. Tuve que apartarme un poco de los terrenos de juego. Pensaba este año seguir apartada, y bueno el Cádiz me llamó, me hizo la propuesta y la verdad que ya el año pasado lo pasé regular fuera de esto, después de tantos años, y era un tema ambicioso. El Cádiz femenino también fue mi hijo, porque en su día fui yo quien lo creó estando en la Federación, quien ayudó al club para que este proyecto saliese adelante. Volver ahora y tener la opción de estar dentro me hacía mucha ilusión".

"Voy a intentar por todos los medios llevar a los equipos lo más alto posible, que el Nacional pueda ascender y que el senior B tenga la opción de jugar el play-off"

Los planes que tiene en mente para la parcela de la que será máxima responsable. "Creo que puedo aportar otra visión porque ahora lo que hay son hombres. La visión femenina dentro de una propia sección femenina es algo importante. La trayectoria en la Federación me ha dado bastante conocimiento sobre el fútbol femenino en general, y en temas de organización espero estar a la altura de lo que se espera de mí". Todo ello dentro de unos objetivos ambiciosos que, además, suponen un aviso a los entrenadores y las jugadoras. "Yo voy a intentar por todos los medios llevar a los equipos lo más alto posible. Es decir, que este año el Nacional pueda ascender, que el senior B tenga la opción de poder jugar el play-off, ya que el año pasado quedó campeón y no tuvo la opción porque el primer equipo no ascendió, y que el cadete se mantenga en Andaluza", momento en el que deja un mensaje con mucho calado que apunta a lo sucedido con las jugadoras que acusan a Emilio Soler de maltrato psicológico. "Que la cantera sea importante, hacer una buena cantera y que el escudo esté bien representado. Que se pueda trabajar bajo unos mínimos conceptos de respeto entre todos".

En la parte fin de su intervención, Lola Olmo admite que el referente que supone el Cádiz CF es por sí solo un atractivo. "Supone un gran reto, puesto que es el equipo referencia de la provincia a nivel masculino y femenino, porque a fin de cuentas es el único equipo de la provincia que ahora mismo tiene el femenino en categoría nacional. Siendo un club profesional, supone un gran reto", reitera.