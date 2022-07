Cádiz CF femenino: Emilio Soler no descarta tomar medidas judiciales

Las aguas siguen bajando muy turbias en el Cádiz CF con el espinoso asunto que afecta a los equipos femeninos. Después de que este martes la jugadora Mercedes Sánchez realizara una acusación sobre el entrenado Emilio Soler, culpándolo de su "machaque psicológico", y le secundara la también futbolista Lola Morón, el gran señalado de este asunto, el entrenador, expone su versión de los hechos dejando claro desde un principio que todo lo está sucediendo era esperado por él.

Emilio Soler mantiene el temple y la calma ante un escenario complejo para él y su familia. En las últimas horas dos jugadoras que conoce a la perfección y que ha tenido a su cargo le han situado en un papel duro del que se defiende con sus argumentos. Todo ello con la puerta abierta a poder tomar medidas judiciales.

Lo cierto es que, en contacto con Diario de Cádiz, no dejan de sorprender las primeras manifestaciones del técnico cadista. "Sospechaba que esto podía pasar más pronto que tarde. Hay jugadoras que han sido descartadas y se ha desatado todo", explica antes de indicar, sin dar nombre, que "de todas las reacciones de apoyo a esta jugadora que se han producido en las redes sociales, me ha dolido especialmente una por la cercanía que mantenía conmigo y con mi familia".

Emilio Soler apela a la prudencia a la hora ir analizando los acontecimientos que se han desbordado desde este martes. "No las voy a criticar; para nada. Incluso las entiendo porque son cadistas y quieren jugar en este club. Pero se tienen que tomar decisiones deportivas y todo recae sobre mí. Soy el responsable y lo asumo de esa forma", agregando que "me encargo de dar las bajas, hablado y consensuado con mi cuerpo técnico y con el club, y entiendo que soy el culpable de esas decisiones". "De ahí a que toda esa ira recaiga sobre mí", indica sobre las acusaciones recibidas.

El preparador del Cádiz CF femenino se detiene a enjuiciar el comportamiento en redes sociales de Mercedes Sánchez y Lola Morón. "De Mercedes, lo primero que me llama la atención es que hable de maltrato psicológico, que es grave decir eso, si luego dice que no le he hablado; entonces, ¿cómo puede haber maltrato psicológico?". En cuanto al caso de Lola Morón, se centra en una versión exclusivamente deportiva: "Le dijimos la forma que teníamos de jugar y ella aceptó. De hecho, ha jugado mucho. Ella (Lola) pide un cambio de entrenador, pero eso no depende de mí".

Soler se aferra a la parte de mayor fortaleza de su interior para no desfallecer ante lo complejo del caso que le ha salpicado. Sigue con la mirada alta y de frente. "No ha pasado por mi cabeza dejar el club. Me han llamado muchas personas para darme su apoyo y su respaldo, a mí y a mi cuerpo técnico. Todos saben que nunca he tomado las decisiones en solitario". Entre ese aluvión de llamadas, hay que contabilizar las de la cúpula del Cádiz CF. "El presidente me ha llamado, así como Contreras, Enrique y Donoso -director de instalaciones y de cantera-; todos me han dicho que esté tranquilo porque saben lo que hay".

Las horas de reflexión dan para mucho después de lo que está viviendo. No descarta otras medidas. "Acudir a la Justicia está ahí, es algo que no descarto y que se verá. Lo del maltrato es muy fuerte y lo ha reflejado en redes sociales. En otros momentos piensas que es mejor dejarlo correr, pero estoy viendo con el club todas las opciones", asevera.

Lo que pueda suceder con otras reacciones en su contra en las próximas horas es algo que no le inquieta más de lo preciso. "Estoy súper tranquilo. Sólo pueden sacar temas deportivos, decisiones deportivas; nada más. Soy un entrenador que no va por libre porque mi cuerpo técnico siempre va conmigo. Jamás he dado un comentario fuera de lugar. Insisto, todo ha sido tema deportivo", reitera.

Después de seis temporadas en el Cádiz CF femenino y de otros años anteriores entrenando en otros equipos, Emilio Soler no tiene dudas de estar pasando por el momento más duro de su carrera. "Es el peor episodio por el linchamiento que estoy sufriendo. En otros equipos anteriores teníamos enfados con los futbolistas, pero llegar a este punto... La verdad es que no lo entiendo".

Y el técnico cadista termina con una reflexión en forma de análisis: "El fútbol femenino está creciendo mucho aunque precisa de más educación deportiva. Y que conste que no lo digo por mi equipo, es un punto de vista en general".