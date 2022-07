Una futbolista del Cádiz CF femenino dice haber sido víctima de un "machaque psicológico"

Situación muy tensa la que se ha destapado en el Cádiz CF y que afecta al fútbol femenino. Una jugadora del Cádiz B femenino de la pasada temporada ha recurrido a las redes sociales para denunciar lo que ha vivido en su etapa en el la entidad. En sus manifestaciones señala a Emilio Soler, entrenador del primer equipo femenino del club.

Mercedes Sánchez, que es la jugadora que ha dejado en su cuenta de Twitter una serie de declaraciones muy contundentes sobre su versión de lo que ha pasado en su ciclo en el Cádiz CF, refleja unos hechos que tienen lugar en el seno del club en la parcela que afectan a los conjuntos femeninos. En su reflexión, la futbolista culpa a Emilio Soler.

"Hoy es un día extraño porque por un lado, nunca quise que llegara; pero por otro, tenía muchísimas ganas de terminar. Publico mi experiencia en el club, con el fin de que esta situación acabe ya que, después de muchos intentos, no he conseguido que se me escuche dentro del club", refleja en las redes Mercedes Sánchez, quien profundiza en lo sucedido. "He pensado que, de este modo, haciendo pública mi situación, aunque me duela por dentro por el escudo, se me escuchará y todo el mundo que lea esto tendrá constancia de lo que ocurre en el Cádiz CF femenino cada temporada en la sombra".

"Aunque me duela por dentro por el escudo, se me escuchará y todo el mundo que lea esto tendrá constancia de lo que ocurre en el Cádiz CF femenino"

Una de las partes de mayor dureza de las palabras de Mercedes apunta a la campaña recién concluida. "He vivido un año en el que el machaque psicológico ha sido constante, y todo esto, sin yo haber dado ningún tipo de problema dentro del club en los dos años que he estado". Y la jugadora enumera algunos acontecimientos: "En primer lugar, se me ha privado de mi libertad de expresión, advirtiéndoseme al principio de temporada que si vuelvo a publicar algo de mi hermana -Sara Sánchez, que es ex futbolista del Cádiz CF- podrá tener represalias, algo que nadie entiende ya que el ánimo hacia un hermano se puede tener sin tener que animar a su equipo".

Mercedes Sánchez agrega que la temporada ha estado repleta de dificultad porque "se me ha tenido durante todo el año en desigualdad de condiciones con respecto al resto de mis compañeras (soy la única jugadora que no puede subir al primer equipo haga lo que haga) porque el entrenador tiene un problema conmigo, del cual le pido explicaciones ya que él no me lo dice a mí directamente sino que lo comenta con los demás, y no es capaz ni siquiera de hablar conmigo". En este sentido, la futbolista recoge en su cuenta de Twitter que trataba de encontrar una explicación. "Yo sólo pido que se me diga qué problemas tiene que evitar conmigo, ya que cualquier persona del club, incluso él mismo, sabe que no he dado ningún problema".

Asegura que se le ha privado de su libertad de expresión por publicar cosas de su hermana, ex futbolista del Cádiz

"Este entrenador admite en palabras textuales que nunca estaré en su equipo por problemas personales y externos que no son directamente conmigo. Tras enterarme de estos comentarios del entrenador, siendo capitana del equipos femenino senior B, pido explicaciones porque este entrenador ni siquiera me mira, me evita y cuando llega el final de temporada dice que no cuenta conmigo porque prefiere evitar problemas", publica en las redes sociales como secuencia más reciente de su caso.

El periplo vivido le hace buscar otras puertas hasta que alcanza a dialogar con la dirección deportiva del Cádiz CF. "El 11 de mayo consigo contactar con Enrique Ortiz para pedirle una reunión con él de testigo y con el entrenador Emilio Soler, para pedirle las explicaciones sobre la situación cara a cara y, así, solucionarlo como dos adultos que somos. Enrique me garantiza que podré solucionar las cosas en dicha reunión". Una promesa que no llegó a buen puerto como expone la propia Mercedes: "Estamos a 4 de julio, y aún sigo esperando una explicación. Solo he llegado a la conclusión de que es más fácil echar a una jugadora que afrontar un problema".

"El 11 de mayo consigo contactar con Enrique Ortiz para pedirle una reunión con él de testigo y con el entrenador Emilio Soler, y aún sigo esperando"

Mercedes Sánchez muestra, en sus manifestaciones, sufrir un dolor profundo hacia Emilio Soler y el Cádiz CF. "He acabado el año sin ganas de jugar al fútbol, subestimándome a mí misma, con terapia psicológica por la situación dentro del club conmigo; y, vuelvo a repetir, que me duele mucho hacer esto por el escudo, pero no soy ni la primera ni la última jugadora que se va del Cádiz por no soportar el trato psicológico de este entrenador".