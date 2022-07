Cádiz CF femenino: Lola Morón se une a su compañera

Las reacciones empiezan a sucederse en el entorno más directo del Cádiz CF femenino después de la denuncia efectuada por Mercedes Sánchez, jugadora del segundo equipo de esta categoría que se ha sentido maltratada en el aspecto psicológico esta última temporada. Lola Morón, compañera de escudo, colores y sentimientos, también alza la voz en las redes sociales.

"Hoy es un día bastante triste para mí, por tener que haber llegado al límite de hacer esto por aquí", publica en primer lugar en su cuenta de Twitter. "Como segundo capitana del primer equipo del Cádiz CF femenino, necesito exponer lo que está sucediendo. Llevo cinco años en este club, defendiendo mis colores y llevando mi escudo lo más alto posible. Desde que puse un pie dentro, solo he trabajado y luchado a muerte por las mías, por mi equipo, dando ejemplo como capitana y transmitiéndole siempre a toda la que ha entrado a formar parte de esta familia, que este escudo es orgullo y humildad para la ciudad, que nunca lo podríamos arrastrar, y quien me conoce, aunque sea solo un poquito, esto lo sabe de sobra", escribe la futbolista cadista.

Lola Morón se refiere a la situación de Mercedes dejando entrever que es algo que se viene repitiendo en el tiempo. "Después de hacerlo de mil maneras, siempre con respeto y educación para no perjudicar a nadie, sólo hemos conseguido una cosa, que seamos nosotras las perjudicadas y afectadas ante todo esto, año tras año", añadiendo que "este año hemos tocado fondo, y no queremos que esto siga pasando en un club con tantos valores... por lo que hemos tenido que hacerlo oficial de esta manera porque creo que es la única forma para que realmente nos escuchen, y que tengamos el apoyo de todos los cadistas, que saben que estas palabras salen del corazón y con lágrimas en los ojos", publica la capitana.

‼️NECESITAMOS SER ESCUCHADAS POR UNA VEZ‼️LA LUCHA NO SE NEGOCIA💛💙 pic.twitter.com/BjTlmKql9K — Lola Morón (@Lolamoron98) July 5, 2022

La jugada del Cádiz CF femenino aporta su solución a lo que viene pasando. "Solo estamos pidiendo un cambio, no estamos haciendo otra cosa. Un cambio de una persona, que al final está afectando a muchísimas más, y no quiero ser yo la siguiente que pueda salir perjudicada por ello. Lo único que queremos es que nos dejen poder seguir disfrutando del fútbol con ilusión, en nuestro club, con nuestra gente y pudiendo seguir defendiendo este escudo que tanto nos duele a cada una de nosotras, sin permitir que nada ni nadie lo intente hacer imposible".

"Solo estamos pidiendo un cambio, un cambio de una persona que al final está afectando a muchísimas más"

Morón advierte en sus manifestaciones que el problema, que apunta igual que hacer Mercedes Sánchez al técnico Emilio Soler, no es nuevo. "Llevamos seis años que sentimos que nos nos escuchan, que no nos valoran, y hablo en plural, porque no solo hablo de mí, sino por todas las que hemos vivido esto, de la primera a la última. Todos los años es una diferente la que sale perjudicada y teniéndose que ir solo por el hecho de expresar lo que piensa, y creo que eso tiene que acabar ya".

Y se despide con un mensaje de respeto a la institución: "Os garantizo que ninguna de las que hemos formado este equipo durante todos estos años, lo que menos queremos es dejar al Cádiz CF por los suelos ni hablar mal del club de nuestra ciudad, al que tanto nos duele como cadistas que somos. Pero si todos los años tenemos represalias por el hecho de expresar lo que sentimos, algo no está funcionando bien dentro de este club", finaliza Lola Morón, otra voz que se ha unido a la denuncia de su compañera Mercedes Sánchez.