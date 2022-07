El Cádiz CF baraja una alternativa al bético Loren

El Cádiz CF vuelve a la carga con un nombre muy vinculado a su dirección deportiva en los últimos tiempos. Es Uros Djurdjevic 'Djuka', atacante que pertenece al Sporting de Gijón y que en las dos últimas ventanas de fichajes su nombre ha estado marcado en rojo en la agenda cadista. Ante la incertidumbre de lo que pueda suceder con el bético Loren, desde el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) se apunta a El Molinón por un futbolista que también gusta mucho.

En el pasado mercado de invierno, tras los intentos fallidos por Luuk De Jong y Paco Alcácer, entre otros, emergió el nombre de Uros Djurdjevic, ariete que va camino de su quinta campaña en el Sporting de Gijón en Segunda División A.

El artillero balcánico es una vieja aspiración del Cádiz CF, que trató de acometer su fichaje al inicio del pasado curso y también en enero, cuando el conjunto amarillo volvió a la carga para intentar hacerse con el ariete, referencia ofensiva del cuadro rojiblanco.

El Sporting pagó en su día 2,5 millones de euros al Olympiacos por el fichaje del delantero centro y desde hace tiempo viene diciendo que no está dispuesto a traspasarlo si no es por una cifra muy superior. En las oficinas de El Molinón considera que Djurdjevic es su estandarte y no está por la labor de dejarle marchar por las buenas.

El hecho de que su contrato expira el 30 de junio de 2023 podría facilitar su venta porque en enero del próximo año será libre para comprometerse con otro equipo para la siguiente temporada sin que el Sporting reciba un euro a cambio.

Con 28 años, el punta destaca por su espíritu de lucha, su capacidad para moverse en todas las zonas de ataque y su olfato goleador. En la campaña 2020-21 firmó 22 tantos aunque en la andadura pasada le costó algo más ver puerta, si bien alcanzó las 16 dianas. Lleva 56 tantos en cuatro temporadas en el Sporting.

Es un delantero que gusta al cuerpo técnico y a la dirección deportiva. Conoce el fútbol el español y el idioma y podría jugar de inmediato al no necesitar un periodo de adaptación. Otra cosa es que su fichaje sea una posibilidad real en el presente verano.

La cuestión es que no solo el Cádiz CF se asoma por este ariete goleador, ya que el Rayo Vallecano y el Real Valladolid también se han unido a la pugna por su adquisición, lo que eleva la competencia. Djuka parece que entiende que puede haberse agotado su estancia en la categoría de plata dentro de su propuesta de crecer en el fútbol español.