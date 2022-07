Fichajes Cádiz CF: Abelardo asume una posible venta de Djurdjevic

El entrenador del Sporting de Gijón, Abelardo Fernández, se refirió ayer a la situación que tiene su equipo con el mercado. La llegada de los nuevos dueños a la entidad no varía el discurso. Entre esos futuribles a salir, habló de Uros Djurdjevic 'Djuka', por el que muestra interés el Cádiz CF.

Abelardo fue al grano cuando le preguntaron por las opciones de perder a gente importante. "Tendrá que haber alguna venta, por el límite salarial. El Sporting tiene jugadores apetecibles. José (Gragera), Djuka, Manu, Fran, Guille…", enumeraba el preparador asturiano.

Seguidamente aclaraba que "el tema de los descartes es cierto que ha cambiado un poco en ese sentido desde la llegada de Orlegi (nuevo dueño del club)". "Es verdad que esos jugadores siguen teniendo esa posición de no entrar muchos en mis planes, pero sí que es verdad que si al final del mercado no salen serán uno más de la plantilla. No les pongo la cruz, partirían de cero".

Y retomaba el peligro de vender y perder buenos efectivos: "Todos sabemos que con el tema del límite salarial estamos igual. Si no hay salidas en ese sentido no es fácil que Pablo Pérez pueda estar con nosotros. Si viene un equipo y pone mucho dinero… Para mí Djuka es un jugador fundamental, solo hay que ver la media de goles tan importante que lleva en las últimas temporadas. Me gustaría que se quedase muchos años más".

Djurdjevic pertenece al Sporting de Gijón y en las dos últimas ventanas de fichajes su nombre ha estado marcado en rojo en la agenda cadista. Ante la incertidumbre de lo que pueda suceder con el bético Loren, desde el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) se apunta a El Molinón por un futbolista que también gusta mucho.

En el pasado mercado de invierno, tras los intentos fallidos por Luuk De Jong y Paco Alcácer, entre otros, emergió el nombre de Uros Djurdjevic, ariete que va camino de su quinta campaña en el Sporting de Gijón en Segunda División A.

El artillero balcánico es una vieja aspiración del Cádiz CF, que trató de acometer su fichaje al inicio del pasado curso y también en enero, cuando el conjunto amarillo volvió a la carga para intentar hacerse con el ariete, referencia ofensiva del cuadro rojiblanco.

El Sporting pagó en su día 2,5 millones de euros al Olympiacos por el fichaje del delantero centro y desde hace tiempo viene diciendo que no está dispuesto a traspasarlo si no es por una cifra muy superior. En las oficinas de El Molinón considera que Djurdjevic es su estandarte y no está por la labor de dejarle marchar por las buenas.