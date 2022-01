"Es el entrenador ideal para el Cádiz"

Moisés Arteaga es una de las voces autorizadas para describir al Sergio González entrenador y persona. Una larga etapa de ambos como futbolistas en el Espanyol ha perdurado en el tiempo como la amistad con el nuevo técnico del Cádiz CF. Arteaga sabe mejor que nadie las características del nuevo responsable del banquillo del conjunto gaditano.

"La verdad es que estoy muy contento. Creo que es un entrenador ideal, que va a dar alegría y que tiene unos conocimientos enormes. Cuenta con visión de juego y le gusta que su equipo la tenga. Todo ello sin olvidar que hay limitaciones en la plantilla. El Cádiz es un equipo modesto en el que se tiene que ver al buen entrenador", relata el recordado extremo del Cádiz CF y del conjunto catalán.

La ley del fútbol, que no está escrita pero que se cumple siempre, también se ha llevado por delante a Álvaro Cervera. "Con Álvaro, el equipo estaba bloqueado y por la forma de jugar no llegaban los resultados. Creo que cuando se llega a esta situación los futbolistas se bloquean. Es algo que se ha visto. Por eso pienso que es una decisión acertada para que tome las riendas un entrenador que puede dar otro carácter".

Arteaga se queda con el periplo de su ex compañero cuando estuvo al frente del Valladolid. "Sergio contaba en el Valladolid con una plantilla equilibrada en la que tenía gente joven con muchas ganas, y otros veteranos de peso. ¿Su sistema? Depende del momento y lo que hay que cambiar durante un partido. A Sergio le gusta mucho el fútbol de ataque, que ya se veía en el Valladolid. Sus equipos llegan arriba. Él sabe que el Cádiz tiene asumida la parte defensiva por el anterior entrenador y ahí tiene poco que modificar. Hay que acercarse a la portería contraria porque no hay otra manera de meter goles y ganar partidos".

"En el Espanyol me llamaba el Tacita; tiene un carácter abierto, alegre y le viene bien un equipo como el Cádiz"

El ex del Cádiz CF y del Espanyol, entre otros equipos, está convencido que "hay tiempo para salvar al equipo". "A lo mejor se encuentra una plantilla un poco bloqueada, pero por diferencia de puntos no está tan lejos. Álvaro Cervera ha trabajado muy bien en defensa pero le ha faltado un poco. El Cádiz no está tan lejos de poder lograrlo", agregando Arteaga que "hay jugadores que ahora, con el cambio de entrenador, van a subir su rendimiento".

La relación de Arteaga con Sergio es muy estrecha tal y como explica el gaditano. "A mí en el Espanyol me llamaba el Tacita. Tengo muchas anécdotas con él. Tiene un carácter abierto, alegre y le viene bien un equipo como el Cádiz. Puede ayudar a cambiar la dinámica triste". Del mismo modo no tiene dudas de que la elección de su ex compañero se produce con todas las consecuencias. "No tengo dudas de que si ha elegido este proyecto es porque ve posibilidades; no viene para esta campaña. Si tiene suerte y le acompañan los resultados querrá estar aquí más años".

Mucho de lo que tiene el Sergio González entrenador ya se le veía como futbolista. Así lo expresa Moisés Arteaga. "Ganamos una Copa del Rey con el Espanyol y él marcó en aquella final el segundo gol (el primero lo hizo Tamudo). Era un jugador muy determinante en el Espanyol; muy implicado. Cuando subió al primer equipo yo ya estaba allí y ya nos daba tela en los partidos de entrenamientos. Era muy completo y como entrenador es igual", recuerda su amigo y ex compañero.