Cádiz CF: Vizcaíno asume la culpa

En una de las ruedas de prensa más complicadas desde que es presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno Fernández no ha tratado de esquivar cuestiones peliagudas en la cita ante los medios de comunicación el día de la destitución de Álvaro Cervera. De hecho no ha existido límite en las preguntas y la cita celebrada en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) se ha alargado durante una hora.

El máximo mandatario del Cádiz CF, con rostro serio y cargado de preocupación, hablaba alto y claro ante su primer gran revés en bastante tiempo. "Lo primero que no se puede es echar balones fuera. Asumo los errores que he cometido, pero es verdad que el equipo debería tener cuatro o cinco puntos más. Esperar más deterioraba aún más la situación", apuntaba el dirigente sevillano antes de agregar que "el 99% de responsabilidad y culpa es mío, y doy la cara ante lo que se ha hecho mal para mejorarlo".

Resultaba llamativo que Vizcaíno expusiera la decisión en primera persona. "Hablo en primera persona y comparezco en primera persona porque asumo mi responsabilidad como culpable. Pero las decisiones se toman escuchando al entorno, consejo de administración, dirección deportiva... Por eso hablo en primera persona porque asumo mi responsabilidad. Creo mucho en la figura del entrenador y reforzarle hasta que se pueda. La dirección deportiva debe ser un complemento dentro del club en la toma de decisiones. Creo en ese modelo y voy a seguir creyendo".

"No he consultado con los capitanes ni el cese del entrenador ni la llegada del nuevo técnico"

El presidente del Cádiz CF recordaba un poco los acontecimientos tras anunciar a Cervera el adiós al banquillo, aunque indicaba que no ha existido debate con los capitanes. "No he consultado con los capitanes ni el cese del entrenador ni la llegada del nuevo técnico. Hablé con Garrido, José Mari y Salvi porque Álex tenía permiso hoy".

El Vizcaíno de este martes mostraba otro perfil, menos lanzado y atrevido, más prudente, conciliador e incluso algo arrepentido. Se le cuestionó por esa falta de contundencia en sus palabras. "Estoy triste. No es momento ir sacando pecho, es momento de contestar todas las preguntas, de acabar con esto y que mañana el entrenador nuevo pueda trabajar tranquilo", lanzaba como deseo para Sergio González el máximo dirigente del Cádiz CF.