Los jugadores del Cádiz CF que ya son libres para negociar con cualquier club

El nuevo año trae movimientos en el fútbol. El mercado de invierno abre durante un mes de enero que propiciará cambios en buena parte de los equipos, incluido el Cádiz CF.

Pero hay algo más. Los jugadores que acaban contrato el próximo mes de junio son libres para negociar desde ya con cualquier club para concretar el destino que tendrán la próxima temporada.

Dos son los futbolistas del conjunto amarillo que se encuentran en esa situación: Yann Bodiger y Luismi Quezada. Los dos ficharon por un par de campañas al comienzo de la 2019/20 y sus respectivos contratos llegan a su fin en seis meses.

Ninguno de los dos parece que vaya a continuar en el equipo cuando acabe el curso. El club, que en los últimos meses ha acometido varias renovaciones, no da señales de contar con ellos en el futuro. No les ha planteado su continuidad y todo apunta a que no seguirán.

No es descartable incluso que Bodiger cambie de aires en el mercado de invierno. Es un futbolista cotizado en Segunda División A y podría salir cedido o libre si llega a un acuerdo con el Cádiz CF para la rescisión de su contrato.

El centrocampista no llega a los 250 minutos en la Liga, con ocho partidos disputados (dos como titular) y sólo uno completo, el de la victoria (2-1) sobre el Barcelona el pasado 5 de diciembre. El francés desempeña un rol secundario que le convierte en candidato a salir en invierno.

Por su parte, Luismi Quezada lleva sin jugar desde que en junio de 2021 (en el encuentro contra el Rayo Vallecano) sufrió la temida 'triada' en su rodilla derecha.

El lateral izquierdo no ha dispuesto de ficha en la primera parte de la temporada al tener que pasar por un largo periodo de recuperación y la incógnita surge de cara al segundo tramo del curso.

Hay otros jugadores que acaban contrato con el Cádiz CF el próximo 30 de junio, aunque con la opción de renovación automática si de dan una serie de condiciones. Son los casos de Augusto Fernández y Álvaro Negredo.

El argentino ampliará su vínculo un año más si juega un mínimo de 25 partidos oficiales. A priori no lo tiene fácil porque lleva ocho y quedan 21 (más los posibles de la Copa del Rey).

El delantero tiene la posibilidad de seguir si participa en un determinado número de partidos y además el Cádiz CF se mantiene en Primera División.

Hay otros futbolistas que militan en el conjunto amarillo en calidad de cedidos hasta final de curso, como Jeremías Conan Ledesma, Jairo y Bobby Adekanye. La entidad cadista tiene opción de compra sobre el portero y el jugador canario.