La frialdad de Cervera ante la marcha de Óscar Arias

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el domingo 3 de enero sobre la repentina salida de Óscar Arias, que ha dejado de ser el director deportivo del club tras llegar a un acuerdo para su despido con el presidente, Manuel Vizcaíno. Su marcha se produce a las puertas del mercado de invierno, que abren el 4 de enero hasta el 1 de febrero con la intención del Cádiz CF de reforzar la plantilla.

Es un secreto a voces que la relación entre Cervera y Arias no era precisamente buena, aunque el entrenador no tuvo una mala palabra, ni tampoco buena, para el ya ex director deportivo, durante su intervención en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. Por lo que no dijo y por algo que deslizó si se desprende que no había sintonía entre ambos.

El entrenador se mostró con frialdad cuando se refirió a Arias. No dijo nada sobre la labor desempeñada durante los algo más de dos años que ha ejercido el puesto en la entidad cadista. Ni una alabanza, ni tampoco una crítica. Capeó la cuestión como pudo, sin ahondar en la herida.

Cuando fue preguntado por la marcha de Arias, el preparador cadista dijo que "son situaciones del club en las que yo no tengo nada que decir". Sí apuntó que "tengo una gran relación con Enrique Ortiz y Jorge Cordero", pero no dijo nada en primera instancia sobre la relación con Arias. Una clara omisión al aludir a la buena relación con unos y no hablar del hasta ahora director deportivo.

"El club ha tomado la decisión de prescindir de Óscar Arias. Los que estamos intentaremos que las cosas vayan bien y equivocarnos lo menos posible", añadió el responsable del banquillo.

Cervera fue preguntado de nuevo por Arias pero en esa ocasión de manera indirecta. ¿Con quién se reunía el entrenador? El técnico explicó que "tenemos un despacho del cuerpo técnico y allí casi todos los días vienen Enrique y Jorge Cordero, a veces también nos hemos visto con Óscar Arias. Hablamos entre todos y exponemos nuestras ideas".

Para zanjar la cuestión, Cervera comentó el tipo de relación que tenía con Arias y la que tiene con Enrique y Jorge Cordero, que ganan peso en la parcela deportiva.

"Con Óscar Arias había una relación profesional. Con Enrique y Jorge hay una relación personal además de personal", indicó el entrenador del Cádiz CF.