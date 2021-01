El Cádiz CF está encontrando problemas para dar salida a jugadores con los que en principio no cuenta para el segundo y definitivo tramo de la temporada 2020/21.

Son varios los futbolistas del conjunto amarillo que saben que no cuentan, como quedó de manifiesto en la convocatoria para el partido contra el Sevilla. En esa lista no estuvieron Yann Bodiger, Jorge Pombo, Nano Mesa y Álvaro Giménez. De hecho, el Cádiz CF compareció en el estadio Sánchez Pizjuán con 21 futbolistas en lugar de los 23 permitidos (y habituales en los desplazamientos) y prefirió con completar el acta antes de que viajasen jugadores que tienen abierta la puerta de salida.

Hay un futbolista cuya marcha es inevitable salvo giro inesperado en un mercado que puede dar lugar a cambios en cualquier momento. Se trata de Bodiger, que tiene las horas contadas en el conjunto gaditano.

Mientras Pombo, Nano Mesa y Álvaro Giménez tienen años de contrato por delante (el zaragozano hasta 2023, el canario hasta 2024 y el ilicitano hasta 2023), la relación laboral del francés con el club expira el 30 de junio de 2021, es decir, en poco más de cinco meses.

El Cádiz CF trata de buscar una solución que pase por un traspaso (aunque sea coste cero) o una cesión de Bodiger. El medio estuvo cerca del Real Zaragoza per dio marcha atrás en el último instante. Continúa abierta la vía de alguna escuadra de Segunda División A o que incluso salga de España para jugar en otra Liga, pero sigue sin haber nada cerrado y la fecha de cierre del mercado acecha (a las 12 de la noche del lunes 1 de febrero).

La entidad cadista tiene además la urgencia de cursar la ficha de Ivan Saponjic, el único refuerzo hasta ahora. La idea del club es que el delantero tenga la correspondiente licencia lo antes posible y pueda estar disponible para el partido contra el Atlético de Madrid (club del que procede en calidad de cedido) que se disputa el domingo 31 de enero.

Para que Saponjic pueda formar parte del acta es necesario que el Cádiz CF dé de baja a un jugador, y si no da salida a ninguno de los descartados tendrá que tomar medidas drásticas.

En el club tienen claro que Bodiger no volverá a tener minutos de amarillo y azul y que si no hay un acuerdo no está descartada la posibilidad de la rescisión de su contrato para liberar una ficha. El desenlace puede tomar ese camino si no hay una pronta solución.