Garrido: "Jugar en el Cádiz CF es un privilegio"

Jon Ander Garrido, futbolista del Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación el jueves 28 de enero en la previa del choque ante el Atlético de Madrid. El medio habló tanto a nivel personal como colectivo. "Siempre he tenido la suerte de entrar en el once y estar parado por lesiones es nuevo para mí, pero es ley del fútbol. He tenido una lesión bastante dura y me ha costado algo más de lo normal recuperarme. Estoy recuperando el nivel y ser suplente es ley de vida, hay otros compañeros que están mejores y les toca a ellos. Toca trabajar", explicó desde la sala de prensa de El Rosal.

Siete años en el Cádiz CF: "Echando la vista atrás hay momentos muy duros, nos hemos llegado muchos golpes. Momentos muy buenos en general. Le debo mucho al Cádiz CF. Llevo aquí siete años. Estoy cumpliendo el sueño de miles y miles de cadistas y gaditanos, soy un privilegiado. Me quedo con los recuerdos. Cuando deje el fútbol miraré hacia atrás y lo veré con alegría e ilusión".

Encuentro ante el Atlético de Madrid: "No deja de ser un partido más. Uno se acostumbra a todo. En Segunda B hemos jugado contra estos equipos en Copa, aquello era euforia extra y ahora estamos en la misma línea que ellos. Tampoco tenemos tiempo para alucinar con ellos porque le tenemos que ganar. Tenemos que sacar algún punto".

Análisis de sus comienzos en el Cádiz CF: "Viví mis primeros años aquí de manera intensa porque era la primera vez que salía de casa. Venía a un equipo donde había mucha más presión que en otros equipos en los que había estado. Con trabajo encontré mi sitio. Son unos años muy bonitos. He ido perfilando mi futuro aquí, nunca pensé que podía vivir de esto. Me fui sintiendo cada vez más futbolista, ascendí a Segunda y han sido años bonitos e intensos. Muchos altibajos de emociones".

El partido del domingo: "En el fútbol, cualquiera te puede ganar. Cogemos al equipo más en forma de toda LaLiga, que creo que hace todo bien. No hemos visto el vídeo, pero creo que no hace falta mirarlo. Todo el mundo sabe cómo juega, qué equipo tiene. Partiendo de la base de nuestro juego podemos crecer y hacerle daño. En el Wanda cometimos un par de errores muy pronto, que eso te quita la opción de ganar ante este equipo. Evitando esas cosas estaremos en la pelea, pero va a costar. Tenemos todas las opciones del mundo haciendo las cosas prácticamente perfectas".