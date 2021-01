Alcalá: "Hay que llevar el partido y al Atlético a nuestro terreno"

Pedro Alcalá ha pasado este miércoles por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde el zaguero ha hablado de la actualidad del Cádiz CF y del momento que vive en lo personal ahora que ejerce de titular. Todo ello con un adversario temible esperando a la vuelta de la esquina.

"El Atlético de Madrid lo está haciendo bien, es un equipo fuerte en todos los sentidos. Por parte de nosotros, debemos ir a lo nuestro como intentamos siempre para hacer las cosas bien, ir sumando y hacer el mejor partido posible", ha expuesto como fórmula posible para buscar la sorpresa de la jornada.

El defensa central ha reconocido que ha mirado el calendario por aquello de la sucesión de encuentros consecutivos contra rivales de primer nivel. "La verdad es que más que cuesta de enero, es la de febrero. Son buenos equipos de la parte alta de la tabla. Pero no podemos pensar en eso, sólo mirar al Atlético que es el más próximo. Trabajar el partido y llevarlo a nuestro terreno para sacarlo adelante".

En la primera vuelta en el Wanda Metropolitano y el pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán quedó patente lo que supone equivocarse a estos niveles. Así lo entiende Alcalá. "Al final los errores nos penalizaron y hay que intentar mejorar y mirar adelante. No nos podemos quedar con ese tipo de partido porque hay que mirar adelante y aprender para corregir. No nos queda otra".

De nuevo el equipo de Diego Simeone salió a relucir por lo que aguarda a los amarillos este domingo. "El Atlético está haciendo las cosas muy bien, es muy rocoso. Debemos sacar nuestras armas, llevar al partido a nuestro terreno y sacar nuestro estilo. Si mantenemos la portería a cero podemos hacer algo. También eran complicados el Barça y el Real Madrid y sacamos los puntos", ha recordado antes de agregar que el conjunto rojiblanco "es muy rocoso y muy equilibrado". "Ataca y defiende bien. El míster nos dará las directrices para trabajar el partido y aprovechar nuestras oportunidades, pero el Atlético lo hace bien delante y atrás".

En cuanto a la titularidad de la que viene disfrutando, ha indicado que "yo ahora estoy jugando, debo trabajar diariamente y tratar de ayudar al equipo; ese es mi objetivo". "Ahora me toca jugar y trato de hacerlo lo mejor posible para ayudar a que el equipo sume puntos". Todo ello con el recuerdo de su debut de amarillo, que fue precisamente en el choque de la primera vuelta en el Metropolitano. "Llegué con la Liga iniciada, pues llevaba cinco o seis partidos. Me tocó debutar allí y fue un partido difícil que se puso en contra rápido. Yo debo trabajar, estar fuerte para que cuando el míster me ponga pueda dar un buen rendimiento".

Como defensor del Cádiz CF, el murciano sabe la enorme dificultad a la que se enfrentan los elegidos para esa demarcación. "Al final en Primera División casi todos los equipos tienen grandísimos jugadores arriba y todos los errores se pagan caro. En otra categoría no sucede así, pero en Primera sí", ha recalcado Pedro Alcala.