Máxima confianza del Cádiz CF en Marc Baró

El Cádiz CF ha dado un paso al frente cuando más lo necesitaba uno de los suyos. La entidad muestra todo su apoyo a Marc Baró, a pesar del complejo estreno en Primera División que le tocó vivir el pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde su equipo perdió 3-0 frente al Sevilla y el zaguero tuvo un error en el tercer tanto del conjunto de Julen Lopetegui.

Ese respaldo se traduce en hechos porque el club va a apostar todo en el lateral izquierdo al jugador del Cádiz B y a Pacha Espino. A falta de unos días para que se cierre la segunda ventana de incorporaciones no hay que descartar nada, pero parece muy poco probable el aterrizaje de un lateral zurdo porque la idea es que el mallorquín y el uruguayo sean los líderes de la demarcación.

No cabe duda que en esta medida tiene también mucho que ver la dificultad de tener fichas libres en la primera plantilla, ya que Marc Baró tiene licencia del filial y con la misma Álvaro Cervera puede alinearlo cada vez que considere oportuno. El zaguero, que cuenta con 21 años, seguirá muy unido al plantel profesional al tiempo que se alejará un poco más del filial, con el que no se descarta que juegue pero con la coincidencia en el calendario de ambos equipos en muchas ocasiones será un poco más difícil.

Una vez que se reanudó la campaña pasada después del confinamiento, Luismi Quezada sufrió una lesión de gravedad y desde entonces la entidad ha buscado un lateral zurdo que por una causa u otra no ha llegado. En la primera ventana de refuerzos de esta temporada sonó el nombre del ex cadista Jaume Costa, propiedad del Villarreal, aunque la posible vuelta al Ramón de Carranza, donde ya jugó en la 2009-10, no cuajó.

Cabe recordar que Marc Baró empezó a entrenar con el primer equipo del Cádiz CF la pasada campaña, en la que jugó dos encuentros (Girona-Cádiz y Cádiz-Albacete), en ambos casos saliendo desde el principio. Fue en ese curso cuando se produjo su llegada al club procedente del Leioa, si bien anteriormente pasó por el Peralada (Segunda B) y por la cantera del Valencia y el Barcelona.

Es curioso que en el filial del Cádiz CF sólo ha podido disputar once encuentros entre la segunda mita de la pasada temporada -interrumpida por el Covid- y la primera mitad de la actual, pero las carencias en el lateral izquierdo de la primera plantilla adelantaron su salto. Son cifras bajas para un canterano que es capaz de pelear para asentarse en el conjunto profesional, pero en su caso ha tenido la fortuna de estar en el momento clave y en el lugar adecuado. Si Luismi Quezada no se hubiera lesiona, Marc Baró continuaría en el filial.

Pero, ¿quién es Marc Baró Ortiz? Se trata de un futbolista natural de Palma que empezó a jugar en La Salle, club del fútbol base mallorquín. Siendo cadete ya jugaba con los juveniles de La Salle y su trayectoria llamó la atención del FC Barcelona, que siempre ha tenido en las Islas Baleares un semillero importante, hasta que la entidad azulgrana se hizo con su fichaje. Antes de pasar a la península, Santi Denia le convocó con la selección española sub'16. Aquello tuvo mucho mérito porque procedía del modesto La Salle.

En el Barça vivió una experiencia como cedido en el Damm (equipo de Barcelona) antes de pasar al filial del Valencia, donde con 17 años hizo su debut en Segunda B. A pesar de sus buenas condiciones, a Marc Baró siempre le ha costado asentarse en un proyecto. De hecho tras la etapa en Mestalla firmó por el Girona, que lo cedió a su filial, el Peralada, en la categoría de bronce. Fue el penúltimo paso antes de firmar en el Leioa, de donde el pasado mercado de invierno salió libre para llegar al Cádiz B, equipo con el que tiene contrato hasta 2023. Una incorporación que hace un año resultó llamativa porque en la plantilla del filial había ya dos laterales zurdo, José Antonio Franco y Carlos Cobo, si bien es cierto que Baró puede actuar también de central zurdo y como extremo.

Guiño de 'El Día Después'

El programa de televisión El Día Después dedicó ayer parte de su emisión al canterano cadista Marc Baró, quien realizó su debut en Primera División en el encuentro frente al Sevilla. El mallorquín salió de inicio ante la baja de Pacha Espino -Covid- y que en esta ocasión no saliera de inicio Jairo Izquierdo. Marc Baró sufrió en la banda por la que entraba como un puñal Jesús Navas y, además, realizó un mal despeje en la acción que dio paso al tercer tanto.

El programa, que se ofrece a través de #Vamos y que presenta Carlos Martínez, envió ánimos al zaguero balear con la confianza de verle con continuidad en Primera esta misma temporada.