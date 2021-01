Lo que pudo ser y no es: el éxito de Bryan Gil

Los sueños de la primera ventana del mercado de fichajes hicieron sonar los cantos ante la posibilidad de ver a Bryan Gil vestido de amarillo. Al final, el barbateño recaló en el Eibar cedido por el Sevilla y o llegó al Cádiz CF. En Ipurua está cortando oreja y rabo.

En la última jornada Bryan Gil marcó un golazo al Celta en Balaídos, el tanto que le posibilitó a los armeros conseguir al menos un punto. El equipo gallego se había adelantado, pero Bryan Gil aprovechó un balón dentro del área para rematar de volea y ponerla imposible para el meta del conjunto vigués.

Lo sucedido en Vigo no es la primera vez esta campaña, ya que los buenos partidos que está brindando el gaditano le sitúan ya como uno de los jugadores revelaciones del campeonato liguero. El jugador de Barbate decidió marcharse al Eibar para aprender de un maestro de banquillos como Mendilibar, un entrenador que le exige el máximo a los suyos.

En septiembre se habló de la posibilidad de que Bryan vistiera la elástica cadista, pero al final fue Jairo el elegido. La cuestión es que la preferencia a la hora de elegir apuntaba a un jugador distinto, quizás más próximo al esfuerzo que exige Cervera.

Ya en el mercado de invierno de la pasada temporada sonó con fuerza la posibilidad de que el club de Nervión permitiera la cesión del atacante para que jugara en el Ramón de Carranza. Estuvo entre las gestiones del ex director deportivo, Óscar Arias, pero las gestiones no acabaron cerrando la operación. Meses después, en el ocaso del pasado verano, de nuevo la posibilidad tomó forma, si bien el desenlace fue el mismo en cuanto a no poder ver al barbateño vestido de amarillo.