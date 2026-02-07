Garitano ya ha decidido qué central cubre la baja de Jorge Moreno en el duelo ante el Almería

Si la borrrasca Marta no lo impide, el Cádiz CF y el Almería saltan al césped del estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse la noche del sábado 7 de febrero (desde las 21:00 horas) en el encuentro encuedrado dentro de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto amarillo necesita la victoria después de encadenar tres derrotas en el arranque de la segunda vuelta. La misión no es fácil frente a un firme candidato al ascenso que aspiral a subir por el camino más directo. El cuadro rojiblanco llega a suelo gaditano tras imponerse al Ceuta el pasado fin de semana.

Los amarillos regresan a su feudo después del varapalo que sufrieron en el campo del Huesca. Además de perder, ofrecieron sensaciones nada buenas que alimentaron las dudas sobre su capacidad para poder pelear por un puesto en la zona de 'play-off''.

La principal duda en la alineación del Cádiz CF para afrontar el duelo andaluz está en el centro de la defensa. Con Fali fuera de la ecuación tras ser despedido por el club, con Bojan Kovacevic lesionado (aún le quedan varias semanas para recuperarse tras su paso por el quirófano en diciembre para ser operado de una rodilla) y con Jorge Moreno sancionado tras ser expulsado en el El Alcoraz, Gaizka Garitano sólo dispone de tres especialistas para la cita con el cuadro rojiblanco.

El club intentó por dos vías que quedase sin efecto la tarjeta roja que vio Jorge Moreno. Presentó alegaciones para pedir la anulación de la segunda tarjeta amarilla que fueron rechazadas por el Comité de Disciplina y el posterior recurso ante Apelación tampoco encontró una respuesta positiva.

Con Iker Recio con plaza fija, el entrenador debe decidir quién completa el eje de la zaga. La elección sale entre Pelayo Fernández o Sergi Arribas, última incorporación del mercado de invierno que aún no ha debutado.

El preparador cadista dijo el viernes, en la previa del partido, que tiene muy claro quién va ser el acompañante de Iker Recio en el centro de la defensa aunque no dio pistas. La decisión está tomada y además se mostró seguro de que cualquiera de los dos está preparado para cubrir el hueco que deja Jorge Moreno.