Un nuevo problema que el Cádiz CF no había sufrido en la primera vuelta

El Cádiz CF arrancó la segunda vuelta com el peor recorrido posible que pocos imaginaban después de haber acabado la primera con una tendencia alza que desembocó en la sexta posición. De un escenario favorable para pelear por el ascenso pasó a una situación algo más complicada con tres derrotas consecutivas justo después del ecuador de la temporada 2025-26.

La realidad es que el conjunto amarillo pone la flecha hacia abajo en un comienzo descorazonador de la segunda vuelta con esa secuencia varapalos ante el Albacete (1-0), Granada (1-2) y Huesca (1-0) que le llevan hasta la mitad de la tabla y le complican el reto de abrazar una plaza de 'play-off'.

El frenazo es evidente a la espera de una reacción inmediata que le permita seguir agarrado a la pugna por uno de los cuatro puestos que dan acceso a la disputa de las eliminatorias el próximo mes de junio una vez finalizada la Liga.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano trata de remontar posiciones mientras se enfrenta a un nuevo problema que no tuvo en la primera vuelta.

El Cádiz CF fue, junto con el Burgos, el único conjunto de Segunda División que alcanzó la mitad del campeonato sin haber sufrido una sola expulsión. Pero la situación da un giro. En sólo tres jornadas del segundo periodo, los amarillos acumulan dos cartulinas rojas. En el duelo andaluz frente al Granada, el colegiado mandó al vestuario a Brian Ocampo al interpretar que el extremo hizo una entrada a un contrario con uso de fuerza excesiva. La decisión del árbitro pareció algo exagerada, pero las alegaciones presentadas por el club no evitaron la sanción al uruguayo, que se perdió el encuentro contra el Huesca.

En El Alcoraz, nueva expulsión en el Cádiz CF, en este caso de Jorge Moreno al ver la segunda cartulina tras un leve rifirrafe con un oponente. De nuevo pareció una medida excesiva, pero el zaguero no se libró del castigo federativa que le impide vestirse de corto en el envite ante el Almería. Una vez más , las alegaciones del club fueron desestimadas por el Comité de Disciplina de la Real Federación Esàñola de Fútbol (RFEF).

En ambos casos, los jugadores del equipo amarillo fueron expulsados en el tiempo de prolongación, por lo que el perjuicio se extendió al siguiente compromiso al no poder estar disponibles los afectados. El Cádiz CF debe andarse con cuidado porque las rojas aparecen en la segunda vuelta más allá de que sean o no merecidas.