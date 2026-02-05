Caicedo da un paso al frente en el Cádiz CF

El Cádiz CF avanza en la preparación del partido contra el Almería con el objetivo de retomar la senda de la victoria en el duelo andaluz programado el sábado 7 de febrero (desde las 21:00 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla (25ª jornada de LaLiga Hypermotion).

Como es habitual en los últimos tiempos, Gaizka Garitano no puede contar con varios jugadores con problemas físicos como Suso, Bojan Kovacevic y Iuri Tabatadze, este último baja hasta la próxima temporada. No está disponible Jorge Moreno al tener cumplir sanción después de ser expulsado en el encuentro ante el Huesca disputado el pasado fin de semana en El Alcoraz.

Hay al menos un par de dudas de cara al choque frente a la escuadra rojiblanca. Javier Ontiveros no entró en la última convocatoria por decisión técnica al considerar Garitano que el marbellí no está en forma para aportar. La incógnita es si esta vez encuentra un hueco en la lista. El talentoso futbolista no está teniendo continuidad esta temporada porque no termina de estar a tope y pasó de ser titular ante el Granada a ni siquiera ocupar plaza en el banquillo en la reciente cita con el cuadro altoaragonés.

Por otro lado, Alfred Caicedo empezó a trabajar con el grupo en la sesión del miércoles tras dejar atrás una lesión muscular. El lateral derecho lleva casi dos meses sin jugar un partido oficial pero ya se ha reincorporado al trabajo y ahora debe adquirir el ritmo adecuado. No parece tenerlo fácil para que entre en la lista, pero tampoco está descartado mientras el técnico no se pronuncie. En cualquier caso, no será titular esté sábado tras un considerable periodo de inactividad.