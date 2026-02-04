El Almería, convencido de poder ganar en Cádiz

El delantero Miguel de la Fuente, uno de los refuerzos del Almería en este recién concluido periodo de contrataciones, aseguró el miércoles 4 de febrero que se adapta "día a día" y que está "encantado" de haber firmado por este equipo. El cuadro rojiblanco se enfrenta al Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado en la cita de la 25ª jornada de LaLiga Hypermotion.

"Desde el primer día me ayudaron muchísimo a adaptarme a todo lo que conllevaba estar aquí. Me he encontrado un grupo espectacular que me lo ha puesto muy fácil", explicó el vallisoletano en declaraciones a los medios del club mediterráneo.

De la Fuente relató sobre sus compañeros de plantilla que "es increíble la calidad que tienen. Los números están ahí. Es espectacular poder jugar con estos jugadores" y que por ello está "muy agradecido".

El jugador se refirió a su partido de la pasada jornada, con la victoria ante el Ceuta, y dijo que como delantero siempre quiere "meter gol todos los partidos", pero que se fue contento con su trabajo y que hizo lo que el entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', le pidió.

"Creo que soy un delantero trabajador, que pelea cada balón hasta el último momento. Eso es lo que se va a ver de aquí a final de temporada. No es bonito ni sale en las estadísticas, pero cuando la afición y los compañeros te lo agradecen y ayudas a los objetivos, es recíproco. Yo estoy muy a gusto haciendo eso", argumentó.

De la pasada victoria como local afirmó que "era súper importante para todos, encima delante de tu gente" y que necesitaban "un cambio de dinámica".

El ariete fija la mirada en el siguiente compromiso. "Ahora creemos que vamos a ganar en Cádiz, necesitamos encadenar victorias. Sabemos que será difícil, pero vamos a ir a por la victoria", comentó De la Fuente, quien insistió en que trabajará "hasta el último minuto" que esté en este equipo y que "ojalá haya muchos goles".