Las alegaciones del Cádiz CF por Jorge Moreno no prosperan y se confirma su baja ante el Almería

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo público los acuerdos relacionados con la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion que afecta de alguna manera el Cádiz CF después del reciente enfrentamiento con el Huesca resuelto con derrota (1-0) en el estadio El Alcoraz.

El conjunto amarillo no sólo perdió el partido sino que además sufrió la expulsión de Jorge Moreno en el tiempo prolongación tras un pequeño rifirrafe con un futbolista del cuadro altoaragonés que le costó la segunda cartulina. El acta reflejó que el zaguero cadista vio esa segunda tarjeta, que a la postre derivó en la roja, "por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza".

El Cádiz CF presentó alegaciones para pedir la anulación de esa amonestación y con ello evitar la sanción de su jugador. Sin embargo, el Comité de Disciplina desestimó los argumentos expuestos por el club y decidió castigar al central con un partido de suspensión.

Jorge Moreno se pierde por tanto el encuentro ante el Almería (25º capítulo liguero) programado para el sábado 7 de febrero en el Nuevo Mirandilla. Tampoco está disponible para el duelo andaluz el centrocampista visitante Stefan Dzodic, sancionado por acumulación de cinco cartulinas.

Otros efectivos de Segunda División sancionados con un partido son Antonio Pacheco (Albacete), Mikel Rodríguez (Real Sociedad B), Glorian Miguel (Burgos), Carlos Albarrán (Córdoba), José Corpas (Eibar), Pablo Ramón (Racing Santander), Baila Diallo (Granada), José Joaquín Matos (Ceuta), Jeremy Mellot y Fabrizio Brignani (Castellón) y Rafel Bauza (Mirandés).

En el caso de Juan Otero (Sporting de Gijón), recibe un castigo de dos encuentros "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

Juan Mayo, fisioterapeuta de la Cultural Leonesa, deberá cumplir tres partidos de sanción, y Víctor Orta, director deportivo del Real Valladolid, ha sido sancionado con seis encuentros de suspensión, dos por protestas al árbitro o a su equipo, y cuatro "por producirse con violencia leve" hacia los colegiados tras la finalización del encuentro contra el Córdoba.