Kenan Toibibou, primer fichaje del Cádiz CF para la próxima temporada

El Cádiz CF trata de adelantarse a los tiempos para cerrar operaciones de cara al futuro nada lejano. La mirada está puesta más allá de la temporada 2025-26 de la que aún queda al tramo más importante con el interrogante de la posición en la que finalizará el conjunto amarillo, ubicado justo a mitad de tabla en los compases iniciales de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion.

La entidad cadista pone el foco en jugadores que quedan libres en pocos meses y tiene encarrilado el que podría convertirse en el primer fichaje para la campaña 2026-27. No está concretado al cien por cien pero sí hay conversaciones en marcha y voluntad por ambas partes para unir sus caminos. Hay un alto porcentaje de probabilidades de que se incorpore a la plantilla.

El responsable de la dirección deportiva, Juan Cala, señaló el martes que el club está negociando el fichaje de Kenan Toibibou, defensa central que termina contrato con el NK Bravo de la Liga eslovena el próximo 30 de junio.

Se trata de un joven zaguero francés de 21 años aunque internacional en siete ocasiones con Comoras. Participó recientemente con su selección en la Copa de África. Fue titular en los tres encuentros que disputó en diciembre el combinado al que pertenece.

El futbolista se inició en el Chateauroux y tras acabar su estancia en el cuadro galo en junio de 2024 estuvo seis meses sin equipo hasta que en febrero de 2025 se vínculo a su actual escuadra. Además de ocupar cualquiera de los dos puestos del eje de la defensa, también puede actuar de pivote en el centro del campo.

Cala explicó que el Cádiz CF informó al NK Bravo de que iba a entablar contacto con el futbolista, libre para negociar su futuro desde el pasado mes de enero debido a la cercanía del final de su contrato. Si las negociaciones llegan a buen puerto, todo apunta a que Kenan Toibibou firmará un contrato de larga duración con el equipo amarillo, al que se uniría en la pretemporada el próximo mes de julio. Es diestro, mide 1,86 y destaca por su contundencia y serenidad. Su pase al balompié español supondría un salto en su carrera a la espera de saber si el Cádiz CF estará en Primera o Segunda División.