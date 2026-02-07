Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Almería

El temporal que afecta de lleno a la provincia de Cádiz, incluida la capital, abre el interrogante sobre la disputa del partido entre el Cádiz Club de Fútbol y el Almería programado para la noche del sábado 7 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 21:00 horas). Si más allá de las condiciones del terreno de juego se tiene en cuenta también el riesgo que puede suponer para los aficionados el trayecto hasta el recinto, no parece que sea el mejor día para la celebración de un espectáculo. Hay aviso naranja por viento que puede alcanzar los 90 kilómetros por hora y aviso amarillo por lluvia. No es un buen día pasa salir de casa. El fútbol pasa a un segundo plano.

De hecho, hay recomendación para evitar desplazamientos por precaución y seguridad y numerosos seguidores de ambos equipos han pedido el aplazamiento del encuentro. Si no se dan las condiciones, ¿por qué no dejarlo para otra ocasión en beneficio de todos? No será por falta de fechas.

La cuestión es que de momento se mantiene el encuentro aunque no se puede descartar un cambio a lo largo del día. En el caso de que no haya cancelación y el balón ruede sobre el césped, el Cádiz CF está obligado a una reacción urgente después de haber iniciado la segunda vuelta con tres derrotas consecutivas que ponen en peligro el objetivo de la lucha por una plaza en la fase de ascenso a Primera División. El rival es de aúpa, un claro candidato a dar el salto la máxima categoría que supone todo un desafío para un conjunto amarillo que puede recuperar crédito con una victoria o hurgar en una herida que le puede alejar de la pelea por un puesto en el ‘play-off’.

De eso se trata, de retomar la alianza con el verbo ganar para no perder comba. Los locales, undécimos en la tabla con 34 puntos, regresan a su feudo tras caer (1-0) en Huesca. Los visitantes, cuartos con 39, viajan con la moral alta después de doblegar (4-2) al Ceuta.

Se esperan variaciones en la alineación del Cádiz CF. Jorge Moreno es baja por sanción (no prosperaron las alegaciones del club ante el Comité de Disciplina ni el recurso ante Apelación) y la duda es si Gaizka Garitano se inclina por Pelayo Fernández como pareja de Iker Recio en el centro de la zaga o hace debutar a recién aterrizado Sergio Arribas.

Otra incógnita es si el técnico cuenta de inicio con Brian Ocampo, disponible tras cumplir castigo federativo. Para la delantera, el ‘míster’ elegirá a dos jugadores entre Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.

En el vestuario son conscientes de que deben estar muy entonados de principio a fin en las dos áreas para disponer de opciones de vencer. No cabe otra solución que el triunfo en el hogar para capear el temporal deportivo y volver a la senda que todo el cadismo espera. Si es que hay partido.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Pelayo Fernández o Sergio Arribas, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, Antoñito, Brian Ocampo o De la Rosa, Dawda o Roger Martí y García Pascual.

UD Almería: Andrés Fernández, Marcos Luna, Nelson Monte, Bonini, Álex Muñoz, Guedes, André Horta, Leo Baptistao, Arribas, Morcillo y De la Fuente.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (comité valenciano).

VAR: David Gálvez Rascón (comité madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 21:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).