El Comité de Apelación decide tras el recurso del Cádiz CF para anular la sanción de Jorge Moreno

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió el pasado miércoles sancionar con un partido de suspensión a Jorge Moreno tras ser expulsado por doble cartulina en el encuentro entre el Huesca y el Cádiz CF de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion resuelto con victoria (1-2= del cuadro alatoaragonés. El órgano federativo desestimó las alegaciones formuladas por el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla para anular la segunda tarjeta amarilla e impuso al defensa central la medida habitual en estos casos.

La entidad cadista no se conformó y apuró una opción más para tratar de que su futbolista pudiese estar disponible para el duelo andaluz contra el Almería del 25º capítulo programado para la noche del sábado 7 de febrero. El siguiente paso fue presentar un recurso ante el Comité de Apelación de la RFEF contra la decisión del Comité de Disciplina con la intención de que esa segunda amonestación quedase sin efecto y con ello que no hubiese sanción al zaguero.

El Cádiz CF intentó hasta el último momento que Jorge Moreno pudiese jugar el partido frente al Almería, pero Apelación también rechazó el recurso y mantuvo la resolución anterior. Así, quedó confirmada la baja del jugador para ese encuentro salvo que el club quiera recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que pertenece al Consejo Superior de Deportes (CSD). No parece que el Cádiz Cf vaya a acudir a la última instancia y el central tendrá que ver el partido desde la grada.