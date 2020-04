El gaditano que anularía la temporada si no se reanuda la Liga

El exfutbolista internacional Adolfo Aldana, natural de San Roque (Cádiz), que se formara y jugara en el Real Madrid y también pasara por el Deportivo de La Coruña o Espanyol, "daría la temporada por nula" en el caso de que no se pudiera reanudar por la crisis sanitaria. Los futbolistas del Cádiz CF tienen previsto comenzar a entrenar la próxima semana.

El gaditano aseguró a Efe que piensa eso "aunque el Real Madrid fuera el primero" porque cree necesario dilucidar el campeón, los puestos europeos y los descensos ya que no tendría el "mismo mérito" proclamarse campeón de LaLiga a falta de once jornadas para que concluya el torneo.

Aunque no menciona la Segunda División A, según su tesis, el Cádiz CF se quedaría sin ascenso si la temporada quedase anulada.

El exfutbolista, de 54 años y que reside en la urbanización de Sotogrande, en el término municipal de su San Roque natal, consideró normal que no haya espectadores en los estadios en esas jornadas que restan de campeonato porque el "trasiego constante" de personas no beneficia al control de la pandemia, aunque puntualizó que, después del verano, no vería bien comenzar una nueva temporada "sin público".

El internacional en la década de los noventa también afirmó que "no tiene mucho sentido" entrenar "individualmente" o en grupos pequeños al volver los equipos a ejercitarse en los próximos días, y apostó por tomar precauciones para volver a la preparación colectiva, aun reconociendo que "siempre hay riesgos".

Para Aldana podría darse una situación de "mala suerte" el contagiarse en un entrenamiento, pero "lo mismo podría producirse el contagio de alguien en un restaurante con una separación de tres metros", dijo.

En el día a día de la crisis sanitaria, que el exjugador pasa en su domicilio de Sotogrande, ve "tremendas contradicciones" y objetó no poder "salir a pasear" por la naturaleza de su zona y sí ir a un supermercado "con muchas" personas dentro.

Como profesional, Aldana jugó 178 partidos en Primera División, ganó tres Ligas con el Real Madrid y dos Copas del Rey, uno de los títulos con el equipo 'merengue' y otro con el Deportivo.

El sanroqueño, que se retiró en el Mérida con 32 años, se vio condicionado en la etapa final de su carrera por las dos campañas que pasó en blanco por culpa de las lesiones, una en el equipo gallego y otra después en el Espanyol.

De su etapa como futbolista, Aldana recordó especialmente su última temporada como jugador del Castilla (1987-88), en la que consiguió quince goles antes de subir al primer equipo.

Ya en el Real Madrid, resaltó la campaña 1990-91, cuando jugó "muchos partidos de titular" a las órdenes del recientemente desaparecido Radomir Antic.

El campogibraltareño afirmó que en su etapa con los blancos le "limitó" para asentarse en el once inicial el coincidir con la 'Quinta del Buitre', que formó un "súper equipo" al que definió como el "mejor Real Madrid" que ha visto.

De su trayectoria en el Deportivo, con Arsenio Iglesias como entrenador, acentuó su "magnífica" primera campaña (1992-93), hasta que un año después se lesionó de gravedad, por lo que estuvo dieciséis meses apartado de los terrenos de juego.

Entre los momentos que rememora, Aldana remarcó haber logrado la internacionalidad de la mano de Javier Clemente y sus primeros ocho años en Primera División, "estando siempre primero o segundo" en la lucha por el título de Liga.

Actualmente, Adolfo Aldana es profesor de educación física en un ciclo formativo y cada verano organiza un campus en la cercana Marbella, iniciativa que este año se mantiene en la "incertidumbre" por la crisis sanitaria.