Nano Mesa, futbolista del Cádiz CF, reconoce que tiene ganas de volver a la normalidad y que echa de menos jugar en el estadio Carranza. Así lo expuso durante una charla digital desarrollada el miércoles 29 de abril a la espera de una fecha para el regreso de la Liga.

El delantero no dudó en afirmar lo bien que se siente en el Cádiz. "Estoy muy contento aquí, espero quedarme mucho tiempo, la afición y el club me tratan bien". En su opinión, "ser del Cádiz es algo muy bonito, quiero llevar el club a lo más grande. No sé que pasará con la Liga, pero estoy con ganas de disfrutar del fútbol".

"El apoyo de los cadistas es inmenso, espero darle muchas alegrías en el campo. El Cádiz es un equipo cariñoso que ayuda a los que vienen de fuera", explicó el canario, que milita en el conjunto amarillo en calidad de cedido por el Eibar.

Nano recordó la primera vez que pisó el Carranza. Lo hizo como visitante. "Vine con el Sporting, no sé si perdimos aquel partido, aunque sí recuerdo que se nos venía la afición encima; tenerla ahora como local es espectacular".

Su llegada al Cádiz fue posible entre otros motivos por la buena referencia que tuvo de Rober Correa, con quien coincidió en el Eibar durante la pretemporada, y por algo más: "por la apuesta que Cervera y Roberto Perea hicieron por mí".

Aterrizó y no tardó en encajar en el equipo y en el territorio gaditano. "Me acoplé bien, el club me facilitó la adaptación y el clima es similar al canario", indicó el ariete.

El isleño admitió que "siempre guardaré en mi recuerdo" el golazo de chilena que marcó ante la Ponferradina en el partido de su estreno como cadista. "Fue muy especial, era mi primer gol de chileno y marcarlo en mi debut, y además en casa. Es una ilusión enorme jugar en este club y para esta afición, que siempre apoya".

Nano Mesa no ocultó que "echo de menos ir al Carranza, siempre me gusta jugar allí y espero que estemos jugando lo antes posible, y si es con la afición mejor. Tenemos más ganas que nunca y estamos haciéndonos a la idea de empezar los entrenamientos individuales. Hay que esperar a ver sin los partidos son a puerta cerrada".

Mientras, el atacante pasa la cuarentena "lo mejor posible. Entreno por la mañana y un ratito por la tarde veo algunas series y estoy con mi pareja. No es lo mismo que entrenar en equipo, pero hay que trabajar, comer bien y estar preparado para hacer grandes cosas".

El tinerfeño afirmó que se lleva bien con todos los integrantes del vestuario y aseguró que "somos una piña, nadie se cree más que nadie y eso es importante en un equipo. Esperamos hacer algo importante todos unidos".

El delantero muy claro. "Mi meta es poder subir a Primera División con el Cádiz, quedarme aquí y disfrutar mucho tiempo con la afición y quedarme aquí. Lo importante es subir".

¿Cómo lo celebrará si el Cádiz consigue el ascenso? Anuncia lo que está por llegar: "Si ascendemos me pondré el pelo de amarillo, antes había dicho que me iba a cortar el pelo pero ya lo hecho en la cuarentena".

Y para rematar, confesó que su ídolo siempre fue Cristiano Ronaldo y que el mejor jugador al que se ha enfrentado es Leo Messi.