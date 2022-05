Sergio González: "Es el partido más importante"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, mostró la absoluta confianza en su equipo para poder sacar adelante el partido contra el Elche que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) el sábado 7 de mayo.

El técnico dejó constancia de la relevancia del encuentro en la rueda de prensa a modo de previa que ofreció el viernes 6. "Cada vez queda menos tiempo, necesitamos los tres puntos y hemos preparado el partido a conciencia".

Recordó las dos derrotas seguidas que lleva el Cádiz CF en casa "Nos quedamos con la espinita y ahora tenemos la oportunidad de buscar una victoria y brindársela a la afición".

Sergio González no eludió las trascendencia de la cita de la 35ª jornada. "Es el partido más importante porque es el inmediato y porque necesitamos los puntos". El Cádiz CF tendrá que lidiar con la presión, pero es algo que el técnico lleva con naturalidad"

"Tenemos una responsabilidad que no nos tiene que atenazar. Debemos estar preparados en el aspecto mental porque puede el partido se puede trabar. Hay que ser intensos pero sin volvernos locos, debemos entender los momentos del partido. Tenemos que empujar y sacar un partido importante".

"Es un encuentro complicado pero se tiene que ver en el campo cuál el equipo es que tiene más en juego", señaló el entrenador, que en todo momento recalcó la relevancia del envite. "Es importantísimo peque juegas en casa y es el partido que tenemos ahora. Fuera estamos haciendo bien los deberes y en casa se nos fueron puntos. Es la oportunidad más importante porque es la inmediata y jugamos delante de nuestra afición". Pero esto no acaba aquí. "Después habrá más finales", apostilló.

El preparador cadista no quiere que nada desvíe la atención. "Debemos focalizarnos para poder ganar, esa es nuestra intención. Tenemos un plan de partido y estamos preparados para las alternativas que pueda manejar el rival. Puede jugar con cinco defensas o modificar. Nosotros elegiremos qué hacer dependiendo del rival, pero sobre todo potenciar lo que queremos de nuestro equipo".

Sergio González no tiene la menor duda de que el adversario llega con deseo de triunfo. "Esperamos al mejor Elche, son profesionales e intentarán ganar, no se nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea encontrarnos al mejor rival, con esa idea hemos trabajado. En Primera no hay partido que no valga".

¿Qué deba hacer el Cádiz CF para intentar doblegar al Elche? El entrenador lo resumió con varias claves: "Ganar los duelos, ser intensos, ser solidarios en defensa, estar juntos en las líneas, ser atrevidos con el balón, buscar la espalda a la defensa...". Aludió al notable recorrido de un adversario que "está haciendo las cosas bien".

El inquilino del banquillo cadista esconde sus cartas. Imposible dar con la alineación después de las numerosas variaciones que ha realizado en los últimos partidos. "Hay muchos futbolistas que llaman a la puerta y ojalá acertemos en la elección. Seremos injustos porque sólo pueden jugar once. Lo importante es lo colectivo y poder conseguir una victoria para dedicársela a la afición".

"El Elche vendrá a hacer su partido, tiene su orgullo, pero nosotros necesitamos los tres puntos. Los que más nos jugamos somos nosotros. Los jugadores saben cuál es la situación, tenemos que pelear e intentar ser mejores que ellos", expuso el entrenador del conjunto amarillo.

Sergio González no quiso mojarse cuando fue preguntado por cuál es el resultado que le conviene en el choque entre el Mallorca y el Granada que se disputa antes duelo del Cádiz CF. "Sólo pensamos en el Elche y en los tres puntos, sólo en eso. Lo mejor que nos puede pasar es ganar nuestro partido".