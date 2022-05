Convenio entre el Cádiz CF y el Safa San Luis

El Cádiz CF y el Club Deportivo Safa San Luis, de El Puerto de Santa María, han firmado un convenio que fue presentado el jueves 5 de mayo en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

El Club Deportivo Safa San Luis fue creado en al año 1969 y tiene su actividad en El Puerto de Santa María. Por medio de esta alianza se logra la monitorización y utilización de la tecnología que actualmente está en marcha en la cantera cadista, a la par que se intercambiarán recursos técnicos y deportivos para potenciar las capacidades de las futuras promesas.

José Antonio Álvarez, presidente del Safa San Luis, mostró la satisfacción del equipo portuense al firmar este acuerdo: "Las puertas de nuestro club quedan abiertas para lo que se necesite. Nuestro club está creciendo poco a poco tanto en equipos masculinos como femeninos. Que llegue otro de nuestros jugadores como ha hecho Iza Carcelén sería un orgullo muy grande. Ya hay varios futbolistas que están entrenando con el Cádiz CF".

Por su parte, Rafael Contreras, vicepresidente de la entidad cadista, se mostró agradecido por la disposición del Safa San Luis en este convenio, así como contento y satisfecho personalmente ya que tuvo sus inicios futbolísticos en el equipo portuense.

Javier Muiños, coordinador deportivo de la cantera, afirmó que "es un placer contar con el Safa. Nuestra estructura queda a disposición de este equipo que tanto ha aportado históricamente al Cádiz CF. La relación, a partir de ahora, será muy estrecha y directa".

Por último, al acto también acudió el portuense Iza Carcelén, actual futbolista del Cádiz CF. El lateral derecho contó su vinculación con el Safa, equipo al que perteneció hasta la etapa cadete.

"Para mí es un orgullo que el equipo donde me he criado tenga esta vinculación con el Cádiz CF. Es un gran acierto este convenio". El lateral cadista ahondó sobre sus orígenes: "En mis espinilleras llevo el escudo del Safa. Además en un reportaje de La Liga solicité que se realizara en el polideportivo de El Puerto de Santa María, que nombraran al Safa, propuse a mi entrenador Manolo Paz para que participara… Me siento muy orgulloso de dónde me he criado".

La entidad cadista continúa ampliando en la provincia su vocación de ayuda y colaboración con los diferentes equipos que trabajan en un desarrollo deportivo con valores entre los más jóvenes.