La cantera llama a la puerta: Dani García se une a la lista

La cantera del Cádiz CF mantiene algunos chispazos que dan vida al sueño de ver llegar promesas. No ha sido buena la campaña del Cádiz B, pero al menos queda la esperanza de que algún integrante del segundo equipo y otros que 'empujan' desde el juvenil sean alguna vez una realidad.

A los Bastida, Kensly, Paco Cantal o Kikín, entre otros, se viene uniendo Dani García, un centrocampista de corte ofensivo que se formó anteriormente en el Veteranos Xerez, Pueblo Nuevo y Xerez DFC antes de recalar en el fútbol formativo del Cádiz CF.

Dani García marcó su primer gol con el Cádiz B que sirvió para adelantar al filial ante la UD San Fernando: "Estoy muy feliz y contento por la confianza del míster, del cuerpo técnico y del equipo. Ha salido todo muy bien. La verdad que en el momento que sucede la jugada, no me lo esperaba. Cuando me llega el balón, no me lo pensé y le pegué. La verdad que cuando entró, no sabía ni cómo celebrarlo porque no me lo esperaba. Estoy muy contento por el gol, ayudar al equipo y encima un gol importante para abrir el marcador".

🗣️ @ddanigarcia6: "Estoy muy contento por el gol, ayudar al equipo y encima un gol importante para abrir el marcador”.📺 Puedes ver la entrevista completa en: https://t.co/u1OiOaQ9Pk pic.twitter.com/enkjvgNbOn — Cádiz CF ‘B’ - Cantera (@Cadiz_CFCantera) May 3, 2022

La promesa del Cádiz CF valoraba el significado del gol para asegurar el triunfo. "El equipo últimamente está compitiendo mucho. Se nota desde el primer minuto que queremos ganar. Desde el minuto 1, hemos estado luchando, trabajando para que el gol llegara lo más temprano posible. Se ha dado el caso que nos hemos adelantado pronto con mi gol y después hemos seguido como si fuéramos cero a cero", recalca el jerezano.

La perla cadista agradece la oportunidad recibida para pasar del División de Honor juvenil a Segunda RFEF. "La verdad que el cuerpo técnico con los juveniles se está viendo que nos está dando confianza. Por el gol de Paco (Cantal) me alegro mucho. Me llevo muy bien con él y cuando he salido, porque le han cambiado por mí, le he dicho que iba a marcar un gol. Al final, ha marcado, se lo he dicho y muy contento por él".