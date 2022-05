Cómo afecta al Cádiz CF que el Real Madrid juegue la final de la 'Champions'

El Real Madrid lo volvió a hacer. Cuando estaba tumbado en la lona, resurgió en el último instante para firmar otra remontada histórica y meterse en la final de la Liga de Campeones, a la que no llegaba desde 2018. En el encuentro de vuelta de la semifinal ante el Manchester City se repitió la secuencia que se había producido contra el París Saint Germain en octavos y el Chelsea en cuartos. El pase a la final del cuadro blanco afecta de alguna manera al Cádiz CF.

Y es que el conjunto amarillo aún debe enfrentarse al Real Madrid en el campeonato doméstico. Se trata del partido correspondiente a la penúltima jornada (la 37ª) que está programado para el domingo 15 de mayo en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

La situación de los dos equipos es totalmente opuesta. El Cádiz CF se está jugando la permanencia en Primera División y cada encuentro es una auténtica final. Cuatro finales son las que tienen por delante. El Real Madrid ya tiene la tarea hecha en la Liga y afronta esos cuatro últimos capítulos campeón.

El equipo de Carlo Ancelotti lo enfoca todo a la final de la 'Champions' frente al Liverpool que se disputa en París el último sábado del mes de mayo, el día 28. Se puede permitir el lujo de hacer todas las rotaciones que el entrenador considere oportunas en esos cuatro envites ligueros con la vista puesta en la cita con el cuadro inglés, que en la penúltima ronda se deshizo del Villarreal.

La duda es si el Real Madrid saltará al césped del santuario cadista con una alineación plagada de futbolistas no habituales o lo hará con los titulares. El choque se juega casi dos semanas antes (13 días) que el último encuentro del torneo continental.

La lógica apunta a que los jugadores merengues con sobrecarga de minutos después de una larga temporada o los que estén algo tocados no formarán parte del once ante el Cádiz CF.

Pero hay otro escenario que se abre. Los jugadores tampoco pueden estar mucho tiempo sin competir. Necesitan ritmo y el estímulo de tener enfrente un adversario al que intentar superar. No es descartable, por tanto, que Ancelotti recurra a sus mejores hombres, al menos a varios de ellos, para no pierdan el compás de la competición. Cuestión aparte es la motivación. Al Cádiz CF la va la vida. Los blancos no se juegan nada aunque eso no significa que no vayan a pelear por la victoria.

Al ser el partido casi dos semanas antes de la final, hay tiempo de sobra para la recuperación física. Cuando sí puede hacer el Real Madrid más rotaciones en es el última jornada (recibe al Betis) una semana antes de la gran final de París.

En cualquier caso, el Cádiz CF tendrá que salir a por todas sea cual sea el once compuesto por el conjunto madridista. Para los amarillos será el último partido en casa de la campaña 2021/22 y, dada la igualdad que impera en la parte trasera de la clasificación, lo normal es que necesite los puntos para buscar la salvación. Para ello contará con el inestimable apoyo de su afición.

El Cádiz CF está demostrando que es capaz de competir con cualquier rival por muy poderoso que sea. Pondrá toda la carne en el asador ante el finalista de la 'Champions'.