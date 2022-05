El deseo de Lucas Pérez: "Todos firmamos llegar salvados a Vitoria"

Lucas Pérez es doble protagonista en el Cádiz CF por el golazo que le hizo al Sevilla, que sirvió para el empate, y por el hecho de enfrentarse el sábado a Elche, su equipo hasta el pasado 31 de enero antes de recalar en la capital gaditana. El delantero asume que es un partido diferente dentro de la gran importancia que tiene.

"Es un partido vital por las circunstancias de la clasificación. Necesitamos hacer lo que estamos haciendo. Y contento por enfrentarme a mis antiguos compañeros y al club por el trato que me dio. Va a ser bonito y espero poder sacar los tres puntos", remarca el ariete del Cádiz CF.

Lucas Pérez discrepa en cuanto a la actitud con la que se va a presentar su ex equipo en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). "Tienen que venir a ganar y a hacer su trabajo. La clasificación y los puntos dicen que pueden estar salvados, pero no lo están. Los veo fuertes, están haciendo una gran segunda vuelta y no van a regalar nada, ni el Elche ni nadie de los que nos quedan hasta el final".

El hecho de su pasado reciente como franjiverde le otorga un papel clave esta semana por aquello de aportar información. "El míster ha hablado con otros compañeros. Toda la información que pueda transmitir está ahí, pero hoy en el fútbol se tiene toda la información que hace falta. Nosotros debemos aprovechar nuestras virtudes".

El delantero del Cádiz CF pasó de puntillas por una cuestión que apuntaba al juego subterráneo del Elche. "No sé qué puedo decir. Es fútbol, es contacto. Podemos entrar a juzgar muchas faltas y disputas pero esto es fútbol. Aquí algunos se tiran más que otros y protestan más que otros. Al final queda en manos del criterio del árbitro. No es sólo el Elche, es algo a nivel mundial".

"El Elche tiene que venir a ganar y a hacer su trabajo; la clasificación y los puntos dicen que puede estar salvado, pero no lo está"

Por otro lado, huye de la ausencia de intensidad en lo sucedido en el arranque de algunos encuentros, y espera un gran respaldo de la grada. "No lo achaco a falta de intensidad, pienso que el rival juega. Y en Primera son todos los equipos muy buenos. Si el balón del Sevilla da en el palo y va fuera, ¿qué hubiéramos dicho?", añadiendo que "a la afición que venga como desde el primer día". "Es lo que espero".

No duda en calificar como una final el Cádiz-Elche. "Sí, porque es el único partido que jugamos, Debemos ganar porque la salvación pasa por casa. Si pensamos que tenemos otro partido en casa nos equivocamos. Primero ganar al Elche y luego vendrán más partidos. Todos firmamos llegar a Vitoria salvados", reitera.