El presidente del Elche carga contra el Cádiz CF

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, acaba de abrir la 'caja de los truenos' cuando se ha referido al encuentro contra el Cádiz CF y al hecho de que exista una deuda moral de su equipo hacia el conjunto amarillo por la victoria de la pasada campaña en el entonces Ramón de Carranza (ahora Nuevo Mirandilla), cuando el cuadro gaditano ya no se jugaba nada.

El máximo mandatario del club ilicitano admitió que ha escuchado esos comentarios, pero, al mismo tiempo, ha indicado que, también, le han recordado el encuentro frente al Cádiz CF del año 80 -realmente se refiere a 1981-, así como hace cinco campañas el conjunto franjiverde certificó su descenso a Segunda B tras perder en terreno gaditano. "¿Devolver favores? Yo he oído comentarios de todos los tipos. Que en parte le debemos un favor al Cádiz por la situación que se produjo la temporada pasada. Pero también hay gente con más edad que me recuerda lo del año 80 o, incluso, el descenso a Segunda B que sufrimos hace cinco años. Tenemos que competir. En definitiva, tenemos que hacer que LaLiga sea lo más limpia posible. Además, nosotros no tenemos todavía la salvación matemática y tenemos que salir a ganar", declara el presidente en unas manifestaciones recogidas por el diario Información.

Todo ello dentro de un mensaje en el se reafirma en la necesidad de buscar la permanencia definitiva. "Ahí estamos. Vamos mirando de reojo a los demás equipos, pero no bajamos la guardia. Lo básico es hacer nosotros los deberemos. Tenemos que seguir compitiendo como lo estamos haciendo durante toda la temporada, salvo alguna excepción de algún partido determinado que hemos fallado un poco. En el resto, en el 90% de las veces, hemos competido. Tenemos que seguir confiando en nuestras posibilidades, en nuestro esfuerzo, en nuestra forma de hacer las cosas y los resultados vienen por sí solos".

Por lo tanto, Joaquín Buitrago no anuncia que su equipo se presente frente al Cádiz CF a verlas venir, más bien todo lo contrario cuando destapa cuentas pasadas como el descenso de los franjiverdes hace cinco campañas tras perder en Cádiz. Menos razón, más bien ninguna, tiene con el encuentro de 1981 porque el Cádiz CF también se jugaba un ascenso a Primera que acabó por lograr en el campo y a costa del Elche.