Entre lo virtual y lo matemático: El peligro del Cádiz CF

El Elche afrontará la próxima jornada ante el Cádiz CF (sábado día 7 de mayo a las 18:30 horas) la primera oportunidad de la temporada de asegurar la permanencia en Primera División, ya que si logra vencer en su visita al Nuevo Mirandilla (antiguo Ramón de Carranza) habrá alcanzado de forma matemática su objetivo.

El equipo ilicitano, a cuatro jornadas del final del campeonato, suma 39 puntos, ocho más que el Granada, conjunto que marca la zona de descenso y al que tiene, además, el coeficiente particular ganado. Pero las cuentas son claras y las matemáticas dicen que queda un paso por dar.

En el caso de ganar en el feudo del Cádiz CF, el Elche sumaría 42 puntos, inalcanzables ya en lo que restaría de competición para Granada o Mallorca, que se enfrentan entre sí esta próxima jornada y que suman 31 y 32 puntos respectivamente, y también para el conjunto gaditano, que tiene ahora mismo 32.

El empate en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) también puede ser suficiente para el Elche, pero solo en el caso de que el Granada pierda en su visita a Mallorca, ya que el equipo del Nuevo Los Cármenes tampoco tendría opción, con nueve puntos en juego y el coeficiente particular perdido, de superar los 40 puntos del Elche.

En el caso de perder su partido frente al Cádiz CF, el Elche tendría una nueva oportunidad de cerrar la salvación en las tres siguientes jornadas, en las que puede ser suficiente con sumar un punto en sus partidos ante Atlético y Getafe, ambos en el Martínez Valero, y frente al Celta en Balaídos.

La cuestión es que la mentalidad del Elche puede ir por cerrar la campaña cuanto antes olvidando lo que sucedió la pasada campaña cuando un Cádiz CF más relajado facilitó, de alguna manera, el triunfo de los ilicitanos en el entonces Carranza (ahora Nuevo Mirandilla).

Francisco | Técnico del Elche "Ojalá podamos certificar la permanencia la semana próxima en Cádiz; iremos a por los tres puntos, aunque sabemos que ellos se van a jugar mucho"

Francisco Rodríguez, entrenador del Elche, exponía su pensamiento después de empatar como local ante el Osasuna. "39 puntos a falta de cuatro jornadas es una cifra importante. Ojalá la podamos certificar la semana próxima en Cádiz. No me preocupa ir en cuadro a Cádiz. Confío plenamente en la plantilla y ya hemos ido en cuadro a otros campos. Tendrán que jugar algunos que no vienen haciéndolo. Iremos a por los tres puntos, aunque sabemos que ellos se van a jugar mucho", indicaba el técnico del Elche CF al concluir la pasada jornada.

La realidad es que el Cádiz CF esperaba que el Elche sacara adelante su compromiso contra el Osasuna (1-1), de la pasada jornada, de tal manera que se habría presentado en la capital gaditana con la permanencia mucho más cerrada de lo que la tiene ahora mismo. Seguramente ese escenario habría presentado a un conjunto ilicitano más relajado al no jugarse prácticamente nada más que el honor. No será el caso el próximo sábado (18:30 horas) y a los amarillos les tocará ir a muerte a dar un pase clave hacia el objetivo de la permanencia.