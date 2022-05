Decepción en el San Fernando por la celebración de un campus en la Junta de Deportes

El anuncio de la celebración de un campus de fútbol durante el verano en la instalaciones de Junta de Deportes de la Armada -organizado por el Cádiz CF- ha sentado como un jarro de agua fría en el seno del San Fernando CD, equipo que, actualmente, realiza sus entrenamientos en dichas instalaciones, y que, de la misma forma, estaba intentando realizar un campus en verano para su cantera y los jóvenes de la ciudad. Todo ello sin olvidar que ha realizado un importante desembolso económico en la Junta de Deportes para que el campo esté, en estos momentos, en perfecto estado.

El presidente del San Fernando CD, Louis Kinziger, se encontraba, tras conocer la noticia publicada en Diario de Cádiz, bastante decepcionado y señalaba que "organizan un campus y ni siquiera se han dignados a comunicárnoslo; nos hemos tenido que enterar por las redes sociales y por la prensa, y eso no me parece justo porque, al fin y al cabo, nosotros somos los inquilinos de esas instalaciones, donde llegamos a un acuerdo con ellos y hemos hecho un importante desembolso económico en las mismas".

Kinziger no se muerde la lengua al señalar que "no nos sentimos lo suficientemente valorado en nuestra propia ciudad", añadiendo que "tendremos que buscar una solución al problema, pero que a nadie se le escape que nos hicimos cargo de un campo que estaba en unas condiciones ruinosas y que nos gastamos alrededor de 4.000 euros al mes en el mantenimiento del campo durante dos años".

Pero la cosa no queda ahí porque de la misma manera el máximo mandatario enumera otras inversiones. "También nos hemos gastado un dinero curioso -alrededor de 30.000 euros- en la remodelación de los vestuarios y, en estos momentos, nos han comentado que el equipo tiene que ducharse con los usuarios habituales de las instalaciones, con el peligro que eso conlleva por el protocolo Covid y demás, por lo que estamos recogiendo a los jugadores tras terminar el trabajo y llevándolos en autobús a Bahía Sur para que se puedan duchar allí".

El presidente azulino se mostraba visiblemente decepcionado por el trato que recibido en cuanto a la falta de comunicación que ha habido y más teniendo en cuenta que "nosotros también hemos solicitado la celebración en temporada estival de un campus para San Fernando y no hemos recibido contestación alguna, y eso no está bien porque se pretende hacer un gran club, y se necesita el apoyo de la ciudad y lo cierto es que estamos tremendamente dolidos", enfatizaba.

"Ser los últimos en todo llega a desesperar y uno se plantea muchas opciones, sobre todo el buscar alguna ciudad que valore el trabajo"

Louis Kinziger no quiere entrar en polémicas porque "es independiente el club que organice el evento, cada uno se busca las 'papas' como puede y eso es de elogiar". "Nuestra decepción es por no mirar primero por el equipo de la ciudad, en la ciudad, y ser los últimos en todo, situación que en muchas ocasiones llega a desesperar y uno se plantea muchas opciones, sobre todo el buscar alguna ciudad que valore el trabajo, el crecimiento y las cosas que está haciendo el San Fernando Club Deportivo. La intención no es otra que ser un equipo grande lo antes posible, y pienso que se están dando los pasos necesarios para que eso ocurra", afirmaba.

Cabe recordar que el Cádiz CF anunció este martes que San Fernando sería una de las sedes de su Campus de Verano, para lo cual se presentó el evento en presencia de las autoridades de la Armada responsables de la Junta de Deportes. Todo ello genera malestar y deja decepcionados a los dirigentes el club azulino al estar usando ese recinto deportivo y haber pedido la celebración allí de un campus, encontrando la callada por respuesta.