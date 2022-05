Lucas y su mensaje: "Soy un ganador nato"

En la rueda de prensa de este martes, después del entrenamiento del primer equipo del Cádiz CF en el estadio, Lucas Pérez analizó diversos aspectos. Uno de ellos fue su su buen rendimiento en las últimas semanas, aunque el atacante prefiere hablar de lo colectivo por encima de lo personal.

"Al equipo se le ve anímicamente fuerte, bien, con confianza, y llegar con ese plus ayuda. Eso es indiferente de ganar, empatar o perder. Salvo el partido del Athletic, en el que hubo mala suerte, el resto hemos estado bien y el equipo debe seguir con esa confianza y buen ambiente para plasmarlo el sábado".

El jugador del Cádiz CF se paraba en el golazo de falta anotado en el Sánchez-Pizjuán. ¿Cómo se entrena ese lanzamiento? "Practicamos varios compañeros. Fali me vio con confianza y bien, y me dijo "tírala tú". Lo que queremos es que el que sea la meta porque esto es un equipo, y hablamos y nos apoyamos", agregando sobre la opción de repetir en el once que "lo primero que me gustaría es ganar porque soy un ganador de siempre". "Tenemos grandes delanteros y me gustaría jugar. Hay muchos jugadores ofensivos en este equipo y es una virtud para el entrenador. Ahora tengo la suerte de cara al gol después de tiempo sin tenerla. Hay que disfrutar el momento y espero darle al equipo lo que de verdad necesita: goles, puntuar y ganar partidos".

"El de Sevilla es un gol bonito y ha servido para puntuar; tengo mi manera de tirar y es la que practico"

Para acabar, Lucas reconoció que el gol al Sevilla le ha llegado por muchos sitios. "Lo he visto porque la familia me lo ha pasado. En la burbuja del teléfono es fácil que te manden las cosas. Es un gol bonito y ha servido para puntuar. Tengo mi manera de tirar y es la que practico. Uno ha ido dentro y otro fuera. Espero que la próxima vaya de nuevo dentro".