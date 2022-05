Desde Elche vuelven a mostrar la 'guadaña' al Cádiz CF

El defensa y capitán del Elche, Gonzalo Verdú, aseguró que el equipo ilicitano afrontará el próximo partido frente al Cádiz CF con la máxima ilusión posible para alcanzar la permanencia matemática en la categoría. Tienen muy cerca el objetivo, pero el equipo ilicitano lo pretende cerrar cuanto antes.

El jugador del Elche se refirió a la visita al Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) con el 'cuchillo entre los dientes'. "Confío en cerrar la salvación esta jornada para que ya estemos todos contentos. Para nosotros el partido es igual o más importante que para ellos. No podemos dejar escapar ninguna oportunidad. Es el partido más importante del año", insistió el defensa, que es una de las ausencias seguras para medirse al Cádiz CF debido a una lesión muscular.

"Mi sensaciones por el dolor y a inflamación son malas y espero en que el tiempo de recuperación sea el menor posible. Venía arrastrando molestias desde hace semanas pero no quería perderme los partidos por la situación del equipo. La decisión fue arriesgada, pero no me arrepiento de nada”, dijo Gonzalo Verdú.

El capitán del próximo adversario del Cádiz CF aseguró que la llegada al banquillo del entrenador, Francisco Rodríguez, en el mes de noviembre supuso un "punto de inflexión" para el equipo, ya que "aportó al grupo la mentalidad ganadora que no tenía. Del mismo modo, reflejaba la "valentía que ha contagiado el técnico" y afirmó que el Elche "ha ganado partidos esta temporada por esa mentalidad ganadora".