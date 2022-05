Cómo llama Espino a los cuatro partidos que le quedan al Cádiz CF

Alfonso 'Pacha' Espino es uno de los referentes del Cádiz CF en la temporada 2021/22. Supera los 3.000 minutos sobre el césped (entre la Liga y Copa del Rey), convertido en un fijo en lateral izquierdo. El único partido que faltó fue por acumulación de cinco amonestaciones.

El uruguayo ve al conjunto amarillo en una buena línea, con posibilidades de conseguir la permanencia en Primera División. "El equipo está muy bien, compite al máximo en todos los partidos", indicó el jueves 5 de mayo en rueda de prensa tras el entrenamiento desarrollado por la mañana en las instalaciones

El mes de mayo es definitivo en el desenlace y Espino lo tiene claro: "Quedan cuatro finalísimas y hay que tratar de hacer todos los puntos posibles para salvarnos". La próxima es ante el Elche el sábado 7 en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

No ocultó el zaguero que "hace varias fechas que los partidos son finales, en todos nos jugamos algo". La intención es "competir como los venimos haciendo, si hacemos puntos nos salvamos".

El Cádiz CF ha mejorado tras la llegada al banquillo de Sergio González. Es una evidencia reflejada en los números. "A la vista está que el cuerpo técnico trabaja manera diferente al anterior", expuso Espino antes de añadir que "cada uno juega como considera, lo de Cervera fue increíble, Sergio lo está haciendo bien y el equipo va por buen camino".

El lateral, además de defender, destaca por su tendencia a incorporarse al ataque. "A veces tienes más libertad para subir, otra no, en los últimos partidos hemos tenido rivales difíciles y no podíamos descuidarnos. Mi juego es siempre el mismo, subo cuando me toca hacerlo".

El Elche se presenta en territorio gaditano con la tarea prácticamente terminada. "Cuando un equipo viene salvado juega más suelto, no tiene presión", indicó 'Pacha' sobre el próximo adversario. "Nos toca así y tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo salvo la primera media hora ante el Athletic", añadió.

El Real Madrid llegará al Nuevo Mirandilla el próximo 15 de mayo como campeón de Liga a 13 días de disputar la final de la 'Champions'. Espino separó el partido contra el cuadro blanco con la final europea. "No tienen nada que ver. Vi el partido (la vuelta ante el Manchester City), pero la final es el 28 y nosotros jugamos el 15. Un rival como el Real Madrid siempre quiere ganar todos los partidos".

Eso sí, no escondió que el Real Madrid "va a pensar en la final". Para el Cádiz CF "cada partido es una final", finalizó el lateral zurdo.