"Nuestra delantera no es inferior a la de ningún equipo"

Sergio González se ha referido a lo más reciente, el encuentro de la pasada jornadas y las lecturas que se pueden sacar del mismo. Se vio otra cara en el Cádiz CF que invita al optimismo.

"Son importantes las sensaciones, pues tuvimos buenas ocasiones para resarcirnos de la primera parte. Estamos más a gusto, nos tiene que dar más precisión, más contento de cómo están saliendo las cosas, como están saliendo los ultimos partidos, sabiendo que no hemos hecho nada. Hemos empezado a tener buenas sensaciones. Hemos empezado a sacar piedras de la mochila, para liberarnos y ser lo que queremos ser", explicaba el preparador catalán.

Sergio se refería a la unidad B, aquellos que tienen menos protagonismo: "Está claro que quiero tener a todos disponibles e incluso ser injustos, dejando a alguno sin jugar. Juegas con once y tienes que elegir. Ahora es todo más global. Antes el fútbol era más centrado en los onces iniciales, pero ahora es más global, en el equipo. Que hayan venido más jugadores hace que todos estén alerta, que el nivel sea más alto. Ahora, con todos sanos tienes más dificultades para elegir el once y eso es bueno para la competitividad del equipo. Hay que ser lo menos injusto posible e ir mejorando poco a poco. Nos vamos quitando esas malas sensaciones y eso hará que el equipo recupere fútbol y buenos resultados".

Confianza tras la victorias y el empate: "Intentamos que no nos pase. Siempre damos lo máximo. Intentamos preparar el encuentro lo mejor posible, que no nos afecte una victoria o una derrota. La intencion es que nos salga lo que hemos trabajado. Es verdad que el tener más recursos, nos hace tener más decisiones que antes no podíamos tomar. Si tenemos futbolistas con más tono, al 100% nos hace tener más recursos que antes no podíamos tomar. Ante el Villarreal, sacamos un once más defensivo y con los cambios tocamos varios piezas y cambiamos el plan de partido a un once más ofensivo. Si tienes más opciones, te da más posibilidades de cambiar el encuentro".

Errores propios trabajados durante la semana: "Nos está pasando desde principio de la temporada como ante la Real Sociedad. Robamos, nos roban y nos pillan en salida. Lo trabajamos con tarea, vídeos, ejercicios..., intentando que el futbolista tenga tranquilidad y ese primer pase de seguirdad hay que mejorarlo. Intentamos trabajarlo lo más parecido posible a los partidos. Estamos incidiendo en los errores porque tenemos mucho margen de mejora. No te pueden pillar desestructurado cuando te roban", indicaba el entrenador del Cádiz CF, quien señaló que "Solo tenemos a Iza por sanción como baja", por lo que ya se ha recuperado Momo Mbaye.

Sacar al equipo del descenso: "Necesitamos un click, como fuese, y esa victoria en Valladolid nos destapó. Nos hizo sacar pecho y recuperar aire para salir hacia adelante. Después de todo lo que nos está pasando, conseguir la victoria ante el Espanyol nos destaparía de una manera brutal y nos sacaría del descenso. Tenemos que aprovecharlo para conseguir estabilidad. En casa, tenemos que conseguir esa seguridad, que en casa se nos escapen los menos puntos posibles. Una victoria nos daría una estabilidad esencial".

Sergio fue preguntado por el fallo de Álvaro Fernández, que le costó al Espanyol el triunfo ante el Valencia: "Es un fallo de profesional, seguro que afecta porque se te escapan puntos. Álvaro es un profesional y aunque afecta porque pierdes puntos, tiene la capacidad de superarlo. Nosotros tenemos que probarle para intentar que suceda lo mismo, para ver su confianza".

Regresando a su equipo, tuvo palabras para los atacantes. "Que los futbolistas tengan un nivel normal y no tenemos que temer a nadie. Si tienen unas condiciones normales, tenemos una delantera de garantía para pelear por el objetivo y ser mejores que los que luchan con nosotros por el objetivo. Nuestra delantera no es inferior a la de ningún equipo".

Y salió de nuevo aquello de la mandíbula de cristal, tras el primer golpe: "Ahora tenemos que ser nosotros los contundentes. En Valladolid supimos salir airosos de esa fase en la que el equipo estaba peor, al igual que ante el Villarreal tambien supimos salir airosos. Eso te da esa confianza. Nosotros estamos encajando piezas, siendo más solidos y estamos en esa línea ascendente, para después en la línea ofensiva teniendo esas oportunidades, llevarnos el encuentro".