Cádiz CF: Las dudas de Sergio con los fichajes

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ha atendido este jueves a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo contra el Espanyol. El técnico deja un recado para algunas de las incorporaciones, así como expone sus impresiones ante las manifestaciones del miércoles a cargo de Víctor Chust.

El once del sábado pasado sin los fichajes: "Mientras ellos se están adaptando, los que ya estaban aquí también los están haciendo. Sobrino y Alejo han empezado lesionados, han necesitado varias semanas para estar bien y recuperarse. Brian (Ocampo) y Theo (Bongonda) han bajado el nivel en las últimas semanas, pero seguro que irán subiendo. Ahora Sobrino y Alejo están subiendo su nivel y aventajando a los otros, que también están subiendo. No tenemos que tener prisa y seguro que nos darán rendimiento. Tenemos que poner a los que creemos que están mejores, sean nuevos o no sean nuevos, que nos den rendimiento. No porque sean nuevos tenemos que ponerlos".

También tuvo palabras para el centrocampista Antonio Blanco: "Vino en un momento delicado, teníamos necesidad en ese puesto. Se ha adaptado rápido. El está acostumbrado a jugar de 5, de 8 le cuesta un poco más. Se han incoporado Alcaraz y San Emeterio, por lo que Antonio debe esperar su oportunidad. En el fútbol tienes que estar bien y que tu compañero no esté bien. Antonio está trabajando muy bien, tiene fútbol, juego y ahora el entrenador tiene que darle minutos. Seguro que le llegará su oportunidad".

En cuanto a las impresiones de Víctor Chust, que perdió semanas atrás la titularidad reconociendo el propio futbolista su bajo estado de forma en aquel momento, declaró Sergio González lo siguiente: "Que diga que el equipo está al 60-70%, demuestra la ambición que tiene Víctor. Hemos ido mostrando buenas sensaciones, pero no estamos aguantándolo en el tiempo. No pienso lo mismo que Víctor, pero estamos en el camino de mejorar. Estamos en el camino de poder ganar a cualquiera, aunque aún nos falta dar ese pasito para consolidarnos. Espero conseguirlo en las próximas semanas".