David Gil: "Hay que estar preparado para cuando llegue el momento"

Salvo contratiempo, David Gil defenderá la portería del Cádiz CF en el partido contra el Girona de la tercera ronda de la Copa de Rey que se disputa en Montilivi el sábado 16 de enero.

El cancerbero habló después del entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva de El Rosal el jueves 12 de enero. "Tengo muchas ganas de jugar y aprovechar la oportunidad que se presente. Los encuentros de Copa son oportunidades sobre todo para los jugadores con menos minutos", explicó David Gil.

El portero tiene "sensaciones buenas, favorece jugar la Copa de manera tan seguida, esperemos que podamos pasar de ronda y seguir haciéndolo lo mejor posible".

El madrileño arrancó la temporada como titular en la Liga (ante el Osasuna) pero después ocupó el papel de suplente. "Empecé jugando y después fue relevado. A veces se hace duro porque todos queremos jugar. Hay que estar preparado para cuando llegue el momento. Es fácil trabajar con los compañeros, lo hago con mucha ilusión, con ganas de jugar el parido de Copa y lo que pueda venir".

El torneo del k.o. no es lo más relevante para el club porque la prioridad es el campeonato, pero sí es importante para los futbolistas que no suelen tener protagonismo en la Liga. David Gil expuso que los partidos de Copa "son la manera de demostrar al míster que estamos disponibles. Es una competición que nos da bastante vida. Es una manera de aprovechar y demostrar que estamos ahí”.

El arquero asume la situación de suplencia en la Liga pero pelea cada día en los entrenamientos por el puesto como profesional que es. "Uno lo que quiere es jugar. No me conformo, se trata de aceptar el rol que me toca en cada momento. Hay momentos en los que me toca jugar y otros en los que no. No me conformo y sé que el momento de jugar puede llegar. Para eso entreno cada día y cuando me toque jugar que no me pille por sorpresa".

El Cádiz CF afronta como visitante el partido contra el Girona. David Gil es consciente de la dificultad. "Es un rival fuerte, es una prueba buena para nosotros, en la Copa cualquier equipo quiere pasar. Aunque el Girona no esté ahora en buena dinámica, lo pondrá difícil en su campo".

El Cádiz CF suma 23 puntos a falta de una jornada para el final de la primera vuelta. El portero resaltó "el trabajo que se hace desde hace muchos años. Todo el que viene se mete rápido en la dinámica y los que vienen de fuera entran fácil. Estamos teniendo resultados positivos, en el equipo sabemos que esto lo podemos sacar adelante si estamos como debemos estar".

Lo más complicado está por llegar a su juicio. "La segunda vuelta siempre es más difícil, los equipos nos conocen más y se juegan más cosas. Ha podido sorprender que estemos ahí pero sabíamos que con nuestra trabajo podíamos hacer cosas importantes".

David Gil apuntó como una de la claves para conseguir la permanencia: "Si nos desviamos un poco del camino no es lo que queremos. Si hacemos lo que nos dice el míster somos capaces de hacer muchas cosas. Estamos acostumbrados a jugar a eso. Será un fútbol simple y feo para muchos, pero en esto de lo que se trata es de sumar puntos y ganar, y poder cumplir objetivo y estar orgullosos de hacerlo".

El Cádiz CF batió al Pontevedra en la segunda eliminatoria gracias en buena medida a la aportación de David Gil, con una parada decisiva en la prórroga y otra en la tanda de penaltis. "En los que pocos minutos que he jugado es bueno tener buenas sensaciones, poder cumplir con nota es bueno porque me da experiencia y confianza. Sobre todo poder disfrutar dentro del campo porque tras tanto tiempo sin jugar te da algo de cosquilleo", añadió el portero.