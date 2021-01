"Los puntos que tenemos no dan margen a error y no podemos equivocarnos"

El lateral izquierdo del Cádiz CF Pacha Espino atendió a los medios de comunicación de manera telemática desde la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal. El uruguayo analizó el estado de forma del equipo antes del partido ante el Girona. "El cansancio existe, pero para eso entrenamos y tratamos de dar lo mejor. Ahora tenemos una semana larga para pensar en Copa del Rey y después pensar en LaLiga. Hay que seguir trabajando porque la segunda vuelta será difícil", explicó.

El zaguero recuerda que la intensidad es un aspecto que no falta en los partidos del Cádiz CF. "Nosotros tenemos que jugar siempre dando el máximo, al cien por cien, hay que seguir en esta línea, estar concentrado todo el tiempo".

A pesar de que en la primera plantilla no hay otro lateral izquierdo y que su amenaza sea Marc Baró, lateral zurdo del Cádiz B, Pacha entiende que hay competencia con el lateral del filial. "Físicamente estoy muy bien. En el equipo tenemos un gran lateral izquierdo como Marc Baró, que está haciendo grandes partidos en Copa y en el filial. Es muy bueno. La competencia existe en este puesto".

Entiende que el equipo no debe ceder un ápice en la concentración cada partido. "Los puntos que tenemos no dan margen a error. No podemos equivocarnos. Si nos equivocamos que sea a partir de los 40 puntos", ha indicado.

La segunda vuelta ya se asoma, que entiende Espino que elevará la complejidad para el Cádiz CF. "La segunda vuelta siempre es difícil. En Segunda lo era también y nos costaba. Tenemos que intentar mejorar eso. Todos los equipos van a apretar en la segunda vuelta y tendremos que apretar mucho más".

Para acabar, no oculta su satisfacción por el rendimiento mostrado tanto en lo colectivo como en lo personal, por aquello de una llamada del combinado de sus país. "Estoy contento por cómo le está yendo al equipo y también mi rendimiento. Para llegar a la selección sólo queda soñar y trabajar para eso".