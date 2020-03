Las dos versiones opuestas sobre la sanción de la FIFA al Cádiz CF

La sanción que la FIFA impone al Cádiz CF al argumentar que el club fichó a Momo Mbaye cuando el jugador tenía contrato con el Watford depara dos versiones absolutamente contradictorias.

¿Quién cuenta la verdad y quién no en esta historia? Momo Mbaye dice una una cosa y Quique Pina otra. El jugador dice que nunca firmó con el Watford. Pina afirma que sí. ¿Quién tiene razón? ¿Uno? ¿Los dos? ¿Ninguno? Los cierto es que la sanción de la FIFA al Cádiz CF es una realidad.

El futbolista aseguró el miércoles que nunca ha firmado contrato con el Watford. ¿Qué dijo exactamente Momo Mbaye?

Por un lado, afirmó que "nunca he firmado ningún contrato con el club Watford". Añadió que “las firmas que se contienen en los documentos que aportó el Watford ante FIFA son falsas. Me refiero a los contratos de trabajo y el contrato de cesión. Todo esto consta acreditado por un informe caligráfico independiente que aporte a FIFA."

Dijo algo más Momo Mbaye: "Nunca he tenido contacto, ni he conocido a ningún representante del Watford: presidente, directivos, entrenador, director deportivo, nadie. Nunca me llamaron, ni al inicio del supuesto contrato de trabajo, ni cuando terminó mi relación con el Inter Zapresic".

Para reforzar sus razones, el futbolista señaló que "nunca he estado en Watford, ni siquiera en el Reino Unido, lo que es fácilmente comprobable con mi pasaporte". Y agregó que "el Watford nunca me ha abonado una sola cantidad de dinero, teniendo la ayuda de mi representante para sobrevivir”.

El futbolista dice no saber nada del Watford, pero Quique Pina expone lo contrario. Según él, el jugador si firmó. Pina explicó en su cuenta de instagram que él se movió para que Momo firmase por el club inglés. "El jugador ya queda libre del Cádiz (tras su paso en la temporada 2017/18) y no lo quieren renovar. Hago la gestión para que el jugador firme en Watford porque fui quien trajo en su día al jugador al Cádiz y le di esa solución a su vida deportiva. Después al año siguiente Vizcaíno como presidente del Cádiz se empeña en firmar a este jugador de nuevo en el Cádiz y es él quien tiene la responsabilidad y debe asumir si ha tenido el error de firmarlo con contrato en vigor en el Watford”.

Dijo algo más Pina: "Es falso que yo estoy en el contrato de Watford porque ni tengo firma con Watford ni nada que ver con este club y por supuesto tampoco tengo poderes del jugador por lo que ese contrato lo firma el encargado de Watford y el jugador”. Pina argumenta de esa forma que en todo caso es un problema entre el jugador y el club inglés.

Momo Mbaye asegura que nunca firmó con el Watford pero el club inglés aporta a la FIFA un contrato con la supuesta rúbrica de futbolista. Si el jugador mantiene que la firma no es suya, ¿quién la estampó en su lugar?

El lío está servido mientras el Cádiz CF se dispone a pedir la suspensión cautelar de la sanción para poder fichar en verano mientras se resuelve el contencioso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El abogado Kepa Larumbe defenderá a la entidad cadista.