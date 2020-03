Como era previsible, la rueda de prensa de Álvaro Cervera, previa a la visita al Lugo, también dio lugar a preguntas relacionadas con la sanción de la FIFA al Cádiz por el fichaje de Momo Mbaye, un duro castigo que en principio impide a la entidad que preside Manuel Vizcaíno contratar a jugadores en las dos próximas ventanas de mercado, este verano y el próximo invierno.

"El club nos ha dicho que todo es legal, que está dentro de la norma y no habrá problemas. Cuando la FIFA se mete por medio llama mucho la atención, pero tenemos que estar tranquilos si el club nos lo dice".

Aunque el técnico no estaba muy por la labor de hablar demasiado sobre el asunto, sí reveló la visión que como entrenador se tiene en una situación de este tipo. "No lo he vivido nunca, pero imagino que si el equipo subiese sería una papeleta complicada. Espero que se solucione".

Por último, niega que lo sucedido vaya a influir lo más mínimo a su renovación. De hecho, no hay cambios al respecto. "Todo está igual, no hay avances".