El Cádiz CF sigue a la espera por De Jong; Borja Mayoral dice no

El Cádiz CF pretende reforzarse en el mercado de invierno para aumentar sus posibilidades de conseguir la permanencia en Primera División. Una de las posiciones que quiere apuntalar es la delantera. Anthony 'Choco' Lozano es el único punta que está ejerciendo un buen papel esta temporada y el club busca un acompañante para el hondureño.

No es fácil encontrar un ariete de garantías a mitad de curso. La entidad cadista parece dispuesta a tirar la casa por la ventana en busca de un jugador que pueda aportar gol y además sea capaz de adaptarse con la máxima celeridad al sistema de juego que emplea Álvaro Cervera.

En el Cádiz CF continúan a la espera de una respuesta de Luuk De Jong, delantero del Barcelona cedido por el Sevilla que no entra en los planes del actual entrenador azulgrana, Xavi Hernández. Hay un acuerdo entre los clubes para que el delantero recale en el cuadro amarillo por lo que resta de temporada, pero el neerlandés se lo está pensando.

El Cádiz CF no es una opción preferente para de De Jong, que está explorando otras opciones antes de tomar una decisión sobre su futuro. No es una cuestión económica sino deportiva. No es fácil para un futbolista pasar de un equipo con altas aspiraciones a otro que ocupa plaza de descenso.

En cualquier caso, De Jong no ha dicho que no al conjunto gaditano, aunque en principio debe haber una respuesta a comienzos de la primera semana de enero. En el Barcelona andan con prisas para aligerar peso en la plantilla y en la entidad cadista no quieren demorar más el asunto para, en su caso, centrarse en otras operaciones.

De hecho, el club del Nuevo Mirandilla (antes Carranza) ha lanzado la caña por otros delanteros de cierto renombre. Hizo un intento por Paco Alcácer, con poco protagonismo en el Villarreal, pero al delantero no le atrae ir a un equipo de la zona baja de la clasificación.

El último movimiento del Cádiz CF se dirigió a Italia para abordar la incorporación de Borja Mayoral, delantero españoll de la Roma que ejerce un papel secundario esta campaña a las órdenes de José Mourinho. El ariete está cedido por el Real Madrid y no dispone de muchos minutos en el equipo romano: 91 en cuatro partidos de la Serie A y 157 en seis encuentros de la Conference League (un gol).

Según solofichajes, el club amarillo lo propuso pero no tuvo éxito su tentativa de obtener la cesión de Borja Mayoral. El Cádiz CF se topa con la cruda realidad. Busca delanteros que suban el nivel del equipo pero de momento no da con la tecla.

El ariete francés Cedric Bakambu, ex del Villarreal, surge como una oportunidad en el mercado de invierno y son varios los equipos interesados en contar con sus servicios, entre ellos el Valencia.

El nombre de Abel Ruiz suena desde hace varios días como una posibilidad. El joven ariete del Sporting de Braga portugués ha sido ofrecido por sus agentes a clubes de la Primera División española, entre ellos el Cádiz CF.