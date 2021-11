Ledesma, entre los porteros con más paradas

El Cádiz CF no está haciendo una temporada tan buena como la anterior (se salvó con cuatro jornadas de antelación) pero se mantiene fuera de los puestos de descenso una vez transcurridos 13 capítulos (un tercio de la Liga). No hay cadista que no firmaría a final de temporada el 16º puesto que ocupa en la actualidad que supondría la permanencia un año más en Primera División.

Uno de los soportes del conjunto amarillo es Jeremías Conan Ledesma, fijo en la portería desde su aterrizaje la pasada temporada 2020/21. Se hizo con la plaza desde que estuvo disponible y su presencia en el once inicial es constante. Es uno de los diez futbolistas de la Liga que ha disputado todos los minutos: 1.170 (en esa lista también está Alfonso 'Pacha' Espino).

El cancerbero jugó cedido por Rosario Central en su primera campaña en el Cádiz CF, que formalizó su fichaje una vez certificada la salvación. La operación rondó los dos millones y medio de euros y firmó hasta el 30 de junio de 2025. Hay guardameta para rato.

Ledesma recorre su segundo ejercicio en el equipo amarillo con la experiencia que da haber conocido un torneo tan exigente como el español. El arquero da un paso más esta temporada. Ha crecido en seguridad y es uno de los baluartes del Cádiz CF. De hecho, su cotización de mercado se ha multiplicado por cuatro en un año gracias al buen rendimiento que está ofreciendo y es el miembro de la plantilla con el valor más (junto con Álex Fernández).

El portero figura entre los más paradas acredita en las primeras 13 jornadas, camino del ecuador del campeonato. Lleva 39, lo que supone un promedio de tres por partido. Sus intervenciones han sostenido al equipo en momentos de apuro. Los goles dan puntos y también las paradas.

Ledesma es el cuarto portero con más paradas. Lidera la lista Diego López, guardián de marco del Espanyol, con 49. Le siguen Maximiano (Granada) con 41 y Dituro (Celta de Vigo) con 40. Después aparece Ledesma con 39, el mismo número que atesora Kiko Casilla (Elche).