El Cádiz CF tumba un registro pésimo: 70 días sin ganar en casa

La afición del Cádiz CF es la que se marcha más feliz a las vacaciones de Navidad porque este pasado domingo se llevó una alegría doble: ver ganar a su equipo en el Nuevo Mirandilla y comprobar que recupera presencia en la zona de fase de ascenso.

La verdad es que ha sido una travesía demasiado larga en los casi últimos dos meses y medio, justo el tiempo que ha estado el Cádiz CF sin dar una alegría a su masa social. Lejos empezaba a quedar ese 12 de octubre cuando el conjunto de Gaizka Garitano se impuso 1-0 al Huesca, gracias al gol de Tabatadze en el minuto 70. Desde entonces, el tren de decepciones no ha parado de pasar hasta este último fin de semana.

El cadismo fue testigo de la derrota ante el Burgos (1-3), justo una semana después de tumbar al conjunto oscenses. Los burgaleses levantaron en pocos minutos el tempranero tanto de Javier Ontiveros, que quedó en una anécdota debido al 1-3 final.

La peor tendencia siguió el 9 de noviembre con el empate sin goles ante el Real Valladolid, que pescaba en el río revuelto que entonces era el Cádiz CF. Esta igualada dio paso a dos mazazos; el primero, el 1-2 ante la Cultural Leonesa, tras adelantarse el conjunto amarillo con un gol de Efe Aghama, y el segundo contra el Racing de Santander (2-3) que en el primer cuarto de hora perdía 2-0 (Dawda Camara y Roger Martí), pero que vio con impotencia la cruel remontada de los cántabros.

Tras la victoria en Zaragoza hace dos jornadas, ahora tocaba que la alegría fuera completa antes del parón por la Navidad. Y así la plantilla ha dado la alegría de vencer con cierto suspense al Castellón; suspense por esos minutos de bajón al empezar la segunda parte que incluso despertó algunos pitos en las gradas

Y ojo a los tres próximos visitantes en el Nuevo Mirandilla: Sporting de Gijón, Granada y Almería, ahí es nada a pesar de que los granadinos no están finos. Tres citas exigentes, pero eso será ya en 2026.