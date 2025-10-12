Tabatadze hace soñar al Cádiz CF (1-0)

El Cádiz CF se resarció de inmediato de la derrota que sufrió en Las Palmas con una victoria (1-0) sobre el Huesca que supone toda una invitación para soñar. En un duelo caracterizado por la igualdad, un rasgo común en Segunda División, el equipo amarillo se las arregló para quedarse con tres puntos de oro. La clave radicó una vez más en dejar la portería a cero y aprovechar una ocasión para dar un golpe certero con el gol de Iuri Tabatadze mediada la segunda parte. Bastó con un tanto para que la alegría volviese al hogar.

No le hizo falta brillar al Cádiz CF para añadir tres puntos más a su casillero y colocarse líder a la espera de lo que hiciese el Deportivo en Málaga el domingo por la noche. El conjunto gaditano tiró de practicidad, supo sufrir y acertó lo justo y necesario para demostrar su fortaleza en casa.

Gaizka Garitano se vio muy condicionado por diversas circunstancias y tuvo que configurar una alineación con más variaciones de lo esperado, con Suso fuera de combate (no entró en la convocatoria) y Moussa Diakité en el banquillo quizás porque no estaba al cien por cien. Fue la primera titularidad como cadistas de Jorge Moreno (su estreno oficial) y Raúl Pereira y la primera aparición en el once inicial este curso del capitán Álex Fernández, ubicado como doble pivote junto con Sergio Ortuño.

Los locales empezaron adormilados frente a un rival que sí salió con los cinco sentidos puestos como corresponde a cualquier profesional del balón. En el minuto 3, Kortajarena avisó con un disparo desde la frontal del área que no fue gol por escasos centímetros al escaparse la pelota muy cerca de una escuadra. En el 9, Víctor Aznar desvió un misil lejano de Ro Abajas. Y en el 13, un error de bulto de Jorge Moreno propició un mano a mano entre Enol y Víctor Aznar que, por fortuna para los locales, se resolvió con una picadita que se perdió por encima del larguero. Perdonó el delantero del Huesca.

El Cádiz CF desprendió malas sensaciones, con problemas para sacar el balón desde atrás y pocos argumentos para aproximarse a los parámetros de un juego decente. En el 15, Javier Ontiveros se inventó una acción individual que culminó con una rosca aérea desde la frontal que se escapó junto a un poste. De un chispazo aislado del marbellí nació la primera y casi única ocasión a modo de anuncio de un paso más que era muy necesario.

Los amarillos consiguieron tener más tiempo el esférico y por momentos arrinconaron en su parcela a un adversario que tuvo que remangarse en defensa. En el 28, Dani Jiménez, despejó la pelota que iba para dentro tras un cabezazo aparentemente inocente de Álex Fernández que se acabó envenenando.

El Cádiz CF fue de menos a más y a la media hora ya era el dominador del partido, eso sí, sin hacer nada del otro mundo. Sin agobiar demasiado y con alguna aproximación puntual. En el 34, un fuerte centro chut de Ontiveros al corazón del área en el saque de una falta originó un barullo del que salió airoso con apuros el cuadro visitante. En líneas generales, los oscenses no llegaron a sentirse incómodos.

Una vez que los locales se adueñaron de la pelota, la cuestión fue qué hacer con ella. Una tarea complicada ante un ordenado entramado defensivo. Casi todo dependió de alguna irrupción de Ontiveros o Tabatadze. En el 41, Iza Carcelén mandó al cielo el cuero con todo a su favor desde la frontal. El cerocerismo que imperó al descanso reflejó la igualdad de un juego nada brillante de unos y otros. El Cádiz CF al menos fue capaz de equilibrar el choque aunque, con poca mordiente, estaba muy lejos de poder optar a una victoria para la que debía dar una vuelta de tuerca en ataque.

Un testarazo fuera de Liberto fue la primera acción digna de mención en la reanudación. Una señal de que todo podía suceder. El Cádiz CF quería ganar pero también podía perder si no andaba despierto. Ontiveros creaba peligro pero le faltaba tirar a puerta. Entre él y Tabatadze lideraron una misión ofensiva que no dio para mucho a la espera de un golpe de efecto que no terminaba de producirse.

Lo que más acumularon los de casa fueron saque de esquina. Uno tras otro pero sin remate ante la férrea resistencia de los azulgranas. No había manera de dar con la tecla del gol y Garitano arriesgó con una apuesta netamente ofensiva al quitar a Yussi Diarra y dar entrada a Brian Ocampo con media hora por delante. El uruguayó se ubicó en el costado izquierdo y Ontiveros pasó a tres cuartos pero le costó solar la pelota en perjuicio del equipo.

La sombra del cero a cero se agigantó en una segunda parte sin oportunidades hasta que por fin abrió el marcador Tabatabdze en el único contragolpe que hasta entonces permitió el equipo aragonés. En el 70, Sergio Ortuño sirvió en profundidad a georgiano, que con espacio se plantó solo en el área y remató antes de que lo impidiese un zaguero para que el balón se colase en la portería tras tocarlo Dani Jiménez. El extremo firmó su cuarto tanto del curso en el momento más oportuno.

El 1-0 provocó un abrupto cambio de decorado. Se sucedieron los movimientos desde el banquillo y por el bando amarillo entraron Alfred Caicedo, Efe Aghama, Roger Martí y Moussa Diakité con el objetivo de ayudar a conservar la renta e incluso ampliarla. Se cumplió la lógica y el Huesca apretó de lo lindo en la recta final en busca del empate. El Cádiz CF se afanó en la destrucción, le tocó sufrir pero se las apañó para convertir en oro el único gol del partido.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Pereira. Sergio Ortuño, Álex Fernández, Diarra (Brian Ocampo, 60'), Tabatadze (Moussa Diakité, 75'), Ontiveros y García Pascual (Roger Martí, 75')

Huesca: Dani Jiménez, Toni Abad (Ntamack, 72'), Jorge Pulido, Iñigo Piña, Ro Abajas (Alonso, 46'), Jesús Álvarez, Kortajarena, Dani Luna (Ángel Pérez, 72'), Portillo (Sielva, 64'), Liberto (Dani Ojeda, 72') y Enol.

Gol: 1-0 (70') Tabatadze.

Árbitro: Germán Cid Camacho (castellano-leonés). Amonestó a los locales Iker Recio (63') e Iza Carcelén (81'), y a los visitantes Ro Abajas (34'), Alonso (49'), Dani Luna (65')

Incidencias: Partido de la novena jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante 16.070 espectadores.